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首頁　>　社會

女遭詐5次噴44萬 報警將計就計用100萬假鈔「釣」出2車手

警方準備了一大疊假鈔充當100萬元，只有第1張是真鈔，趁2名車手與被害人面交時當場活逮。 （警方提供）

警方準備了一大疊假鈔充當100萬元，只有第1張是真鈔，趁2名車手與被害人面交時當場活逮。 （警方提供）

2024/08/02 09:33

〔記者湯世名／彰化報導〕1名女子遇到假投資詐騙，被騙5次共匯出44萬元才驚覺遭詐，憤而向彰化縣和美警分局報案，詐騙集團還想持續要她交付款項，警方將計就計讓她與對方相約面交，還準備了一大疊假鈔充當100萬元，7月31日趁女子與2名車手在超商面交時當場活逮。

被害女子上月間向和美分局伸港分駐所報案指出，她在臉書上看到股票假投資廣告，加LINE並下載APP操作股票投資買賣，對方讓她相信穩賺不賠，多天來網路轉帳4次及面交1次共投入44萬元，後續因「無法出金」經家人查證後始驚覺遭詐騙。

詐騙集團食髓知味，再次聯繫被害女子約定於7月31日面交加碼投資100萬元，警方遂將計就計，準備了好幾疊假鈔，再於每一疊最上方夾帶1張面額1000元的真鈔藉以取信詐團車手；雙方在和美鎮彰新路超商附近面交時，果然出現2名車手，員警一擁而上當場查獲兩名分別只有19歲、17歲的車手，並在車手身上查扣1千餘元、識別證、投資憑條、工作手機等相關證物；全案詢後將2名車手依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送彰化地檢署與法院偵辦審理。

警方指出，詐騙集團以「放長線釣大魚」的手段，先「微量出金」，讓被害女子誤以為真有投資獲利，後續因「無法出金」經家人查證後始驚覺遭詐騙；就算真有「微量出金」也可能是引誘掉入更大陷阱的手段，切勿輕信未曾謀面網友及來路不明的投資管道。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

和美警方趁2名車手與被害人面交時當場活逮。 （警方提供）

和美警方趁2名車手與被害人面交時當場活逮。 （警方提供）

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