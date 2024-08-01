響應臺南400 國定古蹟三山國王廟聯名警方推出「小神衣平安符」

未來小神衣平安符將用於犯罪、交通宣導品，傳遞台南宗教文化。（警方提供）

2024/08/01 17:27

〔記者王捷／台南報導〕2024年是台南400年的慶祝年，鄭氏治台時期帶來大量潮汕移民，讓台南的飲食、宗教文化密不可分，位於台南東區的國定古蹟臺南三山國王廟是台南保存最完整的潮汕廟宇，廟方今年與台南市警五分局推出限量聯名小神衣平安符，提供警方犯罪預防宣導。

三山國王廟可追溯到18世紀，建廟時間約在雍正與乾隆年間，由潮汕商人和居民捐建，供奉三山國王以及韓愈。移民者大多單身，為了旅途平安，會先在家鄉三山國王廟中求得爐香做為保佑，三山國王成為台灣潮汕移民的守護神。

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警五分局希望能藉由三山國王傳遞守護意義，也宣傳台南的移民、宗教文化，與蹟三山國王廟主委陳東明協商，與警方聯名開發小神衣平安符，一面是代表三山國王的神衣，一面則是警察制服。

警五分局分局長洪宏榮今天代表警方出席平安符過爐儀式，贈送限量小神衣給全體員警，未來在犯罪預防宣導時也能當作贈品。分局還推出超限量的「寶寶夾款」小神衣，設計適合家長別在寶寶衣服上，祈求平安。

台南的三山國王廟建築保留潮州風格，前殿採用由柱子排列而成「柱廊結構」，用於支撐屋頂的「挑尖梁」搭在石簷柱上，以龍頭裝飾，分散和傳遞屋頂的重量「疊斗」逐層承接木梁，向下彎曲的特殊梁架結構「月梁」鏤雕精細的，兩側山牆內壁浮塑木構架，充分表現潮州建築的特徵。此外，屋脊平直，兩端微翹，屋面用向上拱起的灰瓦，綠釉瓦則製作防滴水結構，與閩南建築不同，也是其他廟宇少見的結構。

三山國王廟與警方聯名開發小神衣平安符，是衣服形狀的平安符，一面是代表三山國王的神衣，一面則是警察制服。（警方提供）

警五分局今天與三山國王廟舉行護身符過爐儀式。（警方提供）

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