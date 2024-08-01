綑綁特教生餵飯！宜蘭無照師判緩刑 教育處：已解聘終身不得任教

宜蘭無照師虐特教生，法院日前一審判決，林女犯傷害罪，處有期徒刑4月，緩刑2年。（記者王峻祺攝）

2024/08/01 13:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣某國小學前特教班林姓代理教師，不具幼教師資格也無特教專業，去年10月暴力對待特教幼童，造成多人受害，家長不滿提告，法院7月18日一審判決，林女犯傷害罪，處有期徒刑4月，緩刑2年。縣府教育處表示，林女去年已解聘，終身不得任教。

針對宜蘭無照師體罰學生，立委陳培瑜、范雲、陳俊宇及人本教育基金會今年3月也召開記者會踢爆，該師體罰手段包括綑綁幼童餵飯等，且有多名學生受害，但縣府卻認定「非屬情節重大」，人本與立委等人要求重啟調查。

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縣府教育處表示，「非屬情節重大」是當初調查過程，去年12月決議情節重大予以解聘，並公布姓名且終身不得任教。事發後該職缺也由具教師資格人選新任代理教師。

判決書指出，34歲林女在去年10月19日中午，見學生小陳（化名）吃午餐意願低，且將所吃食物吐出，竟以束帶將小陳手、胸腹部，圍繞綁在椅子上，還徒手控制張嘴，強餵進食，並命令學生把兩手撐在地上、兩腳放在椅子等方式體罰，導致頭臉、頸部、胸壁擦挫傷，以及膝蓋瘀青。

小陳因被不當體罰，事後出現失眠、不肯講話等行為，家長發現後憤而提告。林女否認不當管教，辯稱是為糾正進食問題才綁住餵食，後續手撐地則是運動訓練。

林女犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對未成年人犯傷害罪。法官審酌林女沒有前科紀錄，但認為她身為特教班代理教師，不思理性處理學童態度，戕害學生身心健全發展，實無足取。衡量被害人傷勢輕重，以及和家長達成60萬元調解，處以緩刑。

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