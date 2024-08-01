新加坡男歌手搞上人妻 還嗆聲人夫「真沒用」判賠

法官認為新加坡黎姓男歌手與高男之妻有性關係，還發文損害高男名譽，判決應賠償30萬元。（示意圖）

2024/08/01 13:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市高姓男子與妻子結婚約10年，他指控來自新加坡的黎姓男歌手去年與其妻有染，黎男還於臉書發文嗆聲，高男怒控告黎男索賠150萬元，黎男辯稱是高妻主動找他但他拒絕多次，這是「仙人跳」，發文只是抒發情緒，台中地方法院卻認為，高妻作證說，兩人曾交往並於汽車旅館發生性關係，嗆聲文字是暗指高男沒有能力，導致妻子出軌，判決黎男應賠償30萬元。

判決書指出，高男指控到台灣表演的黎男，去年1月與其妻交往並發生性關係，還傳訊息給高妻，希望高妻嫁給黎男，去年12月11日黎男在臉書發文嗆聲，「你老婆，求我上她，我都沒」、「好好看看這照片，再看他老公就知道，她為什麼一直要來找我」、「看看她老公，再看看我。就明白為什麼她根本不愛她老公，一直要來找我了吧」、「老公自己老婆不照顧好，還每天發文罵我」，這些羞辱的文字，足以貶低高男名譽及社會評價，應賠償150萬元。

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黎男答辯說，他是新加坡籍表演歌手，與高妻是同一表演團體，是高妻先主動找他聊天、傳送暴露照片給他，他拒絕很多次，但高妻宣稱家裡是黑道，令他感到害怕，且未來還有演出活動要合作，為避免演出時尷尬，影響團體活動，才繼續與高妻聊天，高妻聊天時說不愛她老公，想要離婚了，又說要將名下車房贈與他，他雖自知不該與高妻曖昧，但高妻情緒不穩定，才會順從高妻意思，回應「嫁給我」、「I love You（我愛妳）」，他認為自己被高男與高妻「仙人跳」，他沒有與高妻發生性關係，嗆聲文字只是抒發心情，沒有指名道姓。

法官認為，高妻作證說，與黎男交往並發生性關係，當日甚至在汽車旅館拍攝相片，另有汽車旅館訂房紀錄為證，黎男否認與高妻發生性關係，此說不足採信。

至於嗆聲文字，法官認為，侵害名譽權的行為，不以直接方法為限，以間接之方法，例如藉文字影射使他人亦屬之，黎男撰寫的文字，包括「自己老婆不照顧好」等，是暗指高男條件能力不佳，導致妻子出軌，並羞辱高男無力維護婚姻，足以減損高男名譽，侵害高男配偶權部分，判決應賠償25萬元，侵害名譽部分，應賠償5萬元，合計應賠償30萬元，可上訴。

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