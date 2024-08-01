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JPEX全球非法吸金163億 代言人陳零九獲不起訴

藝人陳零九獲不起訴。（資料照）

藝人陳零九獲不起訴。（資料照）

2024/08/01 10:17

〔記者陳彩玲／台北報導〕JPEX台灣首席合夥人張東穎等人，被查出對外佯稱虛擬貨幣投資年報酬率3至60%不等，還宣稱保證償還本金，以此非法吸金1184萬餘元，直到被害人無法出金才知被騙提告，並認為擔任平台代言人的藝人陳零九共謀，一同告發，台北地檢署調查後，依違反銀行法、加重詐欺取財等罪起訴張男等3人，陳零九等9人因罪嫌不足不起訴。

JPEX平台在香港是有高知名度的加密貨幣交易所，但被香港證監會點名違反監管規定後，爆發出金困難及轉移資產爭議。檢方查出，其在全球各國非法吸金163億餘元，而張東穎、施瑀、牛耿晟2022年11月起，夥同JPEX平台市場總監Jerry（香港籍）等人，自香港引進JPEX，負責在台業務。

檢方起訴指出，施瑀是JPEX在台成立區塊幫公司的業務開發總監，負責行銷、人事、財務管理及辦公室租賃等業務，報酬每月4000顆USDT（約台幣13萬）；張東穎是JPEX台灣首席合夥人，並擔任講師推廣、招攬投資人入金，每月報酬美金5000元（約台幣16萬）；牛耿晟為區塊幫公司登記負責人，每月報酬台幣2萬5000元。

張東穎、施瑀為增加曝光度、打響平台知名度、吸引投資人目光，先是透過網紅在社群媒體分享投資區塊鏈經驗，並於2022年11月間，找來藝人陳零九擔任平台代言人；去年3月25日，另透過施瑀的友人、富庫曼公司負責人劉建甫，和國王娛樂公司簽訂合約，贊助新北國王職業籃球隊；同年7月5日，在台北小巨蛋舉辦拳擊賽事「2023 The Cage拳上終於之戰」。

直到去年7月起，張東穎等人陸續在大安區承租的亞洲區塊鏈大樓舉辦公開說明會，向投資人佯稱，JPEX有很強的AI系統，可以進行虛擬貨幣USDT、JPC低買高賣賺價差，獲利將利潤分配投資人，並介紹JPEX平台網站投資方案，將定期投資改以「質押」的名詞包裝，投資期間1天至1年不等，約定給付年報酬率3至60%不等，還宣稱保證償還本金，以此非法吸金1184萬餘元，被檢方起訴。

至於擔任平台代言人的陳零九，以及協助張東穎等人投資新北國王籃球隊的劉建甫等人，因罪嫌不足獲不起訴。

JPEX台灣首席合夥人張東穎。（資料照）

JPEX台灣首席合夥人張東穎。（資料照）

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