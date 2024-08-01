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台南公布酒駕累犯名單新增20名 逾2年累計478名

南市今日公布第37批酒駕累犯名單相關資訊。（南市交通局提供）

南市今日公布第37批酒駕累犯名單相關資訊。（南市交通局提供）

2024/08/01 09:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市今（1）日公布第37批酒（毒）駕累犯名單，這次公布20名累犯違規人，其中北區占6名最多。2年多來公布酒駕累犯「黑名單」，累計公布478人，期望發揮遏阻酒駕警惕效用。

這次公布違規地點分別在北區6名、永康區2名、安定區2名、善化區1名、東區5名、新市區1名、安南區2名、官田區1名，南市交通局依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

交通局表示，酒駕新法已於2022年3月31日上路，依新法規定，酒駕違規除了有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處分外，累犯者還會被公告姓名、照片及違法事實，資料公布於交通局網站「南市酒駕及拒測累犯者公布專區」，由交通事件裁決中心定期上傳名單。

交通事件裁決中心呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，駕駛人如有需求，可找代駕服務或搭乘大眾運輸，以確保平安返家。酒駕除了可能涉及刑法公共危險罪以外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處罰，所駕駛的車輛也會連帶受到吊扣車牌2年的處分，違規累犯者更會被公告姓名、照片及違法事實，提醒駕駛人於飲酒後切勿開車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

南市今日公布第37批酒駕累犯名單相關資訊。（南市交通局提供）

南市今日公布第37批酒駕累犯名單相關資訊。（南市交通局提供）

南市今日公布第37批酒駕累犯名單相關資訊。（南市交通局提供）

南市今日公布第37批酒駕累犯名單相關資訊。（南市交通局提供）

南市今日公布第37批酒駕累犯名單相關資訊。（南市交通局提供）

南市今日公布第37批酒駕累犯名單相關資訊。（南市交通局提供）

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