詐團再出招誆找駭客追回被詐款 老翁欲追回130萬險二度遭騙

詐團再施毒招誆找駭客救回被詐款，高雄老翁欲追回130萬險二度被詐。（民眾提供）

2024/08/01 09:53

〔記者黃良傑／高雄報導〕詐騙集團看準曾受騙的被害人，急於想追回被詐的錢及無助，網路廣告標榜能利用駭客相關電腦程式，協助曾遭詐騙民眾取回被害款項，高雄72歲鍾姓男子不疑有他，聯絡對方時被要求開通網銀海外匯款功能，並匯12萬3000元的手續費和開通費，幸被三民二分局員警及時攔阻，險些遭二度詐騙得逞。

三民二分局今指出，覺民所副所長吳竣鴻、警員吳嘉恩昨擔服巡邏勤務時，接獲中國信託九如分行通報，稱民眾欲開辦海外匯款功能，疑似遭詐騙，請警方協助，警方獲報後旋即趕赴現場。

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經了解，鍾男（72歲）先前因誤詐騙投資廣告，落入詐騙陷阱損失130萬元，他希望能追回被騙的錢，又誤信了網路上詐騙廣告，標榜能利用駭客相關電腦程式，協助曾遭詐騙民眾取回被害款項，鍾翁不疑有他點選連結，便有詐騙集團成員聯繫其並稱若想成功取回款項需先收取百分之5手續費，約6萬5000元。

對方還要求鍾翁至銀行開通網路銀行海外匯款功能，匯款新台幣5萬8000元作為海外帳戶開通費用，員警聽聞後立即向鍾男說明現在網路上詐騙廣告非常多，如欲將遭詐騙所損失金額取回，因由警方積極追緝犯罪嫌疑人，切勿親信網路詐騙廣告，落入詐騙集團圈套內，他們聽完後慶幸自己沒有掉入詐騙集團的陷阱，感謝員警及時攔阻，否則就二度受騙。

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