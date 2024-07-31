彰化北斗3死火警 本國、合法及逃逸移工混居環境曝光

發生火警的北斗透天厝，租客包括台灣人、合法和逃逸移工，居住環境很差。（圖民眾提供）

2024/07/31 19:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕昨天（30日），彰化縣北斗鎮發生雙拼透天厝火警，造成3死3傷悲劇，屋主聲稱租賃契約全被大火燒毀，不清楚承租間數與居住人數。不過，經過後續處理，發現承租者包括本國籍、合法及逃逸移工，租客情況相當複雜。

這起住宅火警事件曝露經濟弱勢和社會救濟邊緣戶的居住問題。火災後，租客的房間曝光，房間內部骯髒凌亂，擺放的家具簡陋破舊，床鋪上雜物堆積，地面散落雜物，窗戶與窗簾也破損不堪，居住環境很差。

請繼續往下閱讀...

不少民眾說，場景讓人感嘆同個城市裡的不同世界，「一個彰化兩個世界」社會貧富懸殊超越想像的正常空間。還有民眾指出，相較之下，自己很幸福，要珍惜現在，感恩與惜福！更有民眾說，不敢住在這樣的房間裡面，難以想像租客的生活艱苦。

彰化縣政府社會處昨已慰問受災戶並啟動安置機制，其中一對台灣母女被安排住進旅館，社工師正協助尋找合適的租屋處。勞工處則在調查移工身分，12名合法移工已由雇主轉移至其他宿舍居住。

3名傷者中，1名台灣人自行就醫治療後當天離院，另有2名移工分別為輕傷和重傷，重傷者為23歲的印尼籍逃逸移工，燒燙傷達2至3級，體表面積燒燙傷達45%。院方預計在下週一進行清創治療，目前需插管治療。

租客房間凌亂，雜物散落滿地。（圖民眾提供）

租客住處設備簡陋。（圖民眾提供）

北斗鎮住宅火警曝露經濟弱勢和社會救濟邊緣戶的居住問題。（圖民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法