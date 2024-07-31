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涉嫌收賄幫6名研究生找槍手寫論文 高科大2教授交保

高雄科技大學2教授被控收賄幫在職專班研究學生找槍手代寫論文，法院裁定各以10萬、20萬元交保。（資料照）

高雄科技大學2教授被控收賄幫在職專班研究學生找槍手代寫論文，法院裁定各以10萬、20萬元交保。（資料照）

2024/07/31 11:46

〔記者蔡清華／高雄報導〕國立高雄科技大學教授唐惠欽、王嘉男被控收賄幫在職專班研究學生找槍手代寫論文，每件收費10至20萬元，橋頭地檢署指揮高雄市調查處搜索約談唐、王兩人，經複訊後，依違背職務收受賄賂罪嫌聲押，法院裁定各以10萬、20萬元交保。

檢方清查，至少6名學生涉嫌送錢，檢方認唐、王兩人近年指導學生達10餘人，是否有更多人涉案正待調查。相關涉案學生均已取得碩、博士論文，並完成口試取得學位。

據了解，唐惠欽、王嘉男為高科大工業工程與管理學系專任教授，兩人為高階主管經營管理碩士在職專班（EMBA）指導教援，經與有相關需求學生搭上線，委請外籍學生，協助碩、博士專班學生「代寫」論文，每件收費10至20萬元。多名學生被約談後，部分坦承付錢，橋檢複訊後，認為兩人涉嫌收錢幫學生完成論文，依違背職務收受賄賂罪嫌聲押。

橋院審理後，考量多名證人已在偵查中具結證述，且唐、王兩人手機、銀行帳目均已查扣，並坦承犯行，裁定王嘉男以20萬元交保、唐惠欽10萬元交保，鄭姓學生5萬元交保。

另劉姓、陳姓、江姓、葉姓、蔡姓等5名學生經檢察官訊問後則均以10萬元交保。

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