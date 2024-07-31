國中代理教師感情糾紛持槍恐嚇女師被押 高市：不適任終身不聘

國中代理教師感情糾紛持槍恐嚇女師被押，教育局將提報不適任人員，終身不再聘任。（資料照）

2024/07/31 10:54

〔記者黃良傑、洪定宏／高雄報導〕高雄市小港區某國中黃姓代理老師疑因感情糾紛，被控涉嫌持槍、電擊棒恐嚇甚至傷害另1名代理女老師，警方獲報趕至學校處理，黃男稱玩具槍、電擊棒均從網路購買，警方依違反槍砲彈藥刀械管制、恐嚇、傷害等罪嫌，將黃男移送法辦，檢方向法院聲請羈押獲准。

教育局今天立即發出聲明和處置，有關某國中代理教師於6月底攻擊同校教師案件，教育局當天接到學校通報，已立即要求予以停聘並報警，後續檢警調查顯示該老師犯行情節重大，目前在押，教育局強調，將提報不適任人員系統，終身不得再聘。

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據了解，6月25日黃男犯後一度留在學校地下停車場，剛好有其他老師前去開車發現，見黃男情緒激動，經過極力勸阻才緩和，通知警方帶回偵訊，並啓動校安通報系統。

教育局表示，6月25日事發當天已立即報警，進行校安通報，並督導學校依據《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》，召開校事會議及教師評審委員會；亦依據同辦法第11條規定：「依刑事訴訟程序被通緝或羈押，當然暫時予以停止聘約之執行。」並經學校教評會決議，該員不得再聘任為兼任、代課及代理教師。

教育局強調，此案危害校園安全程度甚鉅，為釐清事件細節，並防止類似案件再次發生，以強化校園安全防護機制，教育局也召集精神科醫師、律師等專業人員組成小組入校協助調查，未來會將本案例提供各學校參考，以防止類似案件再次發生。教育局同時也要求學校，需更強化落實出入管理與校園巡查，增強師生危機處理能力、並提供輔導資源協助師生。

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