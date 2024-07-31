加州「帥機師」寄愛的禮物！物流公司狂催關稅 輕熟女險被詐

行員會同警方發現異狀，及時阻詐。（警方提供）

2024/07/31 10:23

〔記者許國楨／台中報導〕台中市廖姓女子近日在臉書社團認識詐團人員假扮的美國機師，對方佯稱從美國加州寄送一個愛的禮物給廖女，但需先補交12萬餘元額外關稅才能通關，廖女不疑前趕往銀行欲匯款，所幸行員會同警方及時發現異狀介入，讓廖女雖戀愛夢破滅但保住積蓄。

台中市第二分局立人派出所前天下午接獲轄內銀行通報，30多歲廖女要臨櫃匯款至國外，語意不清且並不熟識欲匯款對象，可能正遭遇詐騙，該所立即派遣線上巡邏警員謝承翰及許佩嘉趕往，經了解，廖女近日在社群臉書認識一名網友，對方佯稱是美籍華裔機師，透過臉書及LINE與廖女建立聯繫。

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期間對方甜言蜜語哄騙廖女，謊稱將從美國赴台灣與廖女見面，並盜取網路一名機師大量生活照片及影片，如穿著機師制服帥照或與女兒的合照等方式進行偽裝，甚至以LINE語音通話取得信任，前兩天誆稱要從美國加州送禮物給廖女，但包裹需繳納額外關稅為由，引導廖女加入詐團偽裝的物流公司LINE帳號。

接下來物流公司不斷以無法清關，或包裹可能遭退回等話術向廖女洗腦，請廖女匯款12萬5850元，以利包裹順利寄送台灣，假機師再輔以即將來台相見等誘因，使廖女加速匯款動作，幸好行員機警發現會同員警及時阻詐。

第二分局提醒民眾網路交友需謹慎，詐團常以社會菁英身份作為誘餌，利用甜言蜜語獲取信任，再以各種理由要求匯款，切勿輕信網路上陌生人，不要因感情幻象而落入詐騙陷阱，如有任何疑慮或發現可疑情況，請立即撥打165反詐騙專線。

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