豪放女大玩3P還拍影片 誣告2男性侵這下慘了

報復前男友，豪放女大玩3P還拍片。（情境照）

2024/07/31 08:32

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕張姓女子為了報復前男友，竟找兩名男子床戰還錄下3P激戰過程，沒想到影片外流，張女憤而控告二人性侵與偷拍，然而檢警搜索找到影片後，案情大逆轉，赫然發現是張女主動要求拍片，還揚言「想讓他（前男友）看，氣死他！」新竹地院依誣告罪判刑3月，緩刑2年，需提供80小時義務勞務。

法官調查，前年12月張女借住在新竹縣陳男住處臥室時，與陳男、林男床戰玩3P，甚至還拍下影片，沒想到去年1月張女從友人處得知，陳男竟將性愛影片外流，她於是到新竹縣警局婦幼隊怒告二人下藥性侵並強拍性交影片。

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檢警接獲報案，隨即持搜索票前往搜索陳男住處，發現筆電當中有陳男與張女的性愛畫面，但意外發現二人不僅是合意性交，且張女還主動把手機拿給陳男請他拍性愛過程，還說「我好想讓他（前男友）看一下，你拍交合的時候就好，我要丟給他看，氣死他！」

從畫面內容可見當時張女連續床戰陳男與林男，證明張女虛構捏造遭二人下藥性侵並強拍性愛影片，事後檢方查無二男性侵罪證，將全案不起訴處分，並追訴張女誣告、偽證罪責。

法官考量張女因性愛光碟外流，加上先前留在陳男住處的財物未能取回，一時失慮而誣告二男性侵、偷拍，且張女患有精神疾病，長期憂鬱症，最後依誣告罪判刑3月，緩刑2年，並需提供80小時義務勞務。

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