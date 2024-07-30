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彰化北斗大火燒出違建問題 環盟批拆除預算太少無遏阻效應

化縣北斗鎮中山路機車行今天大火釀成3死慘劇，大火也一把燒出違建的問題。（民眾提供）

化縣北斗鎮中山路機車行今天大火釀成3死慘劇，大火也一把燒出違建的問題。（民眾提供）

2024/07/30 21:41

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣北斗鎮中山路機車行今天大火釀成3死慘劇，大火也一把燒出違建的問題，彰化縣環保聯盟總幹事施月英就抨擊，彰化縣拆除違建預算根本太少，完全沒有遏阻效應，才會造成違章建築、違章工廠越來越多，因為民眾與業者抱持著「反正也不會被拆」，完全沒在怕的！

縣議會多年來都是大砍違章建築拆除預算，從編列1000萬元砍到剩下約100萬元，2022年則是編列1000萬元砍到400萬元，2023年則是直接編列400萬元。

施月英說，彰化縣不只是違章建築多，連違章工廠都很多，尤其是在違章工廠上班的勞工，生命財產也沒有保障，因為消防相關都沒有接受規範的檢驗。因為拆除違章建築的經費短少，要不就是編了又刪，在「破窗效應」下，違章建築與工廠都不減反增，因為違法也不會被拆，造成守法是笨蛋的社會氛圍。

縣議員吳韋達指出，拆除違章建築兵該要有合理的預算，也應該以高密度居住、營利目的的建物來作為優先安檢，例如民宿或是移工宿舍等等。但以這次北斗大火來說，租客有移工，也有本地人，建物有部分合法，但也有非法增建、違規隔間的部分，但民宅違建查處確實需要人力與預算的配套作為，但安全是不容踐踏的底線。

不過，彰化縣政府在2018年曾經拆除鹿港新建的農地違規工廠，拆除違建工廠經費來自中央補助，同年拆除被外界稱為「五星共產寺」的彰化縣碧雲禪寺之違建大樓部分，拆除違建經費來自縣府專案預算，後來並進行代位求償。

至於，彰化市喬友大樓拆除案，因為2021年發生火災造成死傷，15層樓大樓被鑑定為危樓，所有權人請求縣府代拆，縣府編列2500萬元代拆除經費，最後2022年由業者以2015萬元得標，才完成拆除作業，縣府再向所有權人追償拆除費用，由於縣府已核准喬友大樓所有權人自辦都更，在有都更可作為追償代拆費用的「擔保」下，縣府不擔心這筆代墊款變呆帳。

彰化縣政府在2018年曾經拆除鹿港新建的農地違規工廠，拆除違建工廠經費來自中央補助。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化縣政府在2018年曾經拆除鹿港新建的農地違規工廠，拆除違建工廠經費來自中央補助。（資料照，記者劉曉欣攝）

外界稱為「五星共產寺」的彰化縣碧雲禪寺之違建大樓部分，拆除違建經費來自縣府專案預算，後來並進行代位求償。 （資料照）

外界稱為「五星共產寺」的彰化縣碧雲禪寺之違建大樓部分，拆除違建經費來自縣府專案預算，後來並進行代位求償。 （資料照）

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