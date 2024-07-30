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台東縣垃圾焚化爐傳工安意外 4人遭蒸氣燙傷

台東縣焚化廠傳意外，救護車在廠區等待後送患者。（圖由民眾提供）

台東縣焚化廠傳意外，救護車在廠區等待後送患者。（圖由民眾提供）

2024/07/30 14:29

〔記者劉人瑋／台東報導〕今下午1時許，台東縣垃圾焚化廠傳出意外，4名工人正在操作鍋爐時，因管線意外爆裂，大量蒸氣噴發而出造成工人全身20％至30％燙傷，現已緊急送往醫院治療，所幸無生命危險。

4名工人在送往醫院前已在廠內使用大量清水降溫，但多數仍是手腳被燙得紅腫，有患者疼痛難耐哀嚎顯得相當痛苦，但所有人意識清楚，現場救護人員初判未有生命危險，現已分送2醫院急救。

目前還在試用階段的台東縣垃圾廠本有2鍋爐，意外造成1號爐停機，但環保局表示，現今使用2號機仍可正常運作、正常處理垃圾，事發原因是4名工人正在操作鍋爐進行發電時，因管線爆裂造成水蒸氣大量外洩造成。

台東縣垃圾廠歷來爭議不斷，以往在未能啟用前皆託高雄市代燒，「自已的垃圾自已燒」2023年啟爐試營運2年，當初縣府承諾會嚴格把關，採用比國家標準更高的規格監測排放的空氣污染，但附近居民連續發現焚化廠發出噪音、排放黑煙，空氣品質監測中氮氧化物數值超標，還曾發生廠外即時監測看板關閉遭質疑焚化廠監測黑箱作業，如今傳出工安意外也讓附近居民檢視其安全性。

台東縣焚化廠內遭蒸氣燙傷的患者陸續後送。（記者劉人瑋攝）

台東縣焚化廠內遭蒸氣燙傷的患者陸續後送。（記者劉人瑋攝）

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