刑事局破「貓池」第三方支付水房 替菲律賓博弈網站洗錢9.1億

警方破獲利用DMT設備行騙的詐欺機房。（警方提供）

2024/07/30 15:04

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局電偵大隊今天宣布破獲一個利用「貓池」電信設備，專替菲律賓博弈網站洗錢的第三方支付水房，洗錢金額高達9.1億元，另也破獲一個利用DMT設備行騙的詐欺機房，經統計，檢警自今年1月至6月間分3波搜索，共帶回兩個不法集團涉案8人，詢後分依詐欺及洗錢等罪嫌送辦。

刑事局打擊詐欺犯罪中心「情資分析小組」分析數據，發現有不詳犯罪集團利用DMT、貓池等不法電信設備，搭載國內門號進行撥號以「假冒親友」詐欺手法詐騙國人，及境外門號大量接收OTP簡訊，疑有涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌，分派刑事局電偵大隊第二隊查緝。

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期間電偵大隊二隊與台中市第四警分局合組專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮後，查出係38歲陳男所經營，今年1月30日持搜索票，前往台中南區2處DMT機房搜索，發現仍在運作中DMT設備2台，並發現其他詐欺話務機房，透過網路連線到DMT機房後，發話至台灣機房再轉接到一般民眾手機上，再以話術進行詐騙。

經專案小組統計，遭此案機房詐騙被害人案件，從去年12月至今年1月被查獲為止，共有26人接獲詐騙電話後匯款，損失金額逾557萬元。

另檢警追查搭載大量境外門號的貓池不法電信設備時，發現45歲李男與菲律賓博弈集團接洽後，成立代收付轉帳水房公司替菲律賓人進行匯兌，經蒐證今年6月19日搜索台中、高雄等二處機房，查扣USDT虛擬貨幣9萬1873.873顆（市價300萬元）、貓池設備9組、電腦8台、手機102支、菲律賓門號卡（Globe Prepaid）2651張、監視器1組等物品。

且勘查機房內代付系統平台的帳務資料及電腦內明確記載，從去年11月迄今，總交易金額達9億1490萬7963元，電偵大隊二隊表示，經專案小組三波搜索、拘提，瓦解陳男及李男等7人分組成的DMT詐欺機房、貓池轉帳洗錢水房，依詐欺、賭博、洗錢防制法等罪嫌移送台中地方檢察署，檢方命李以15萬元交保，陳男則因詐欺通緝解送歸案。

刑事局呼籲，民眾遇有不明第三人以「親友換電話號碼加LINE聯絡」、「機關通知個人資料遭冒用」、及「檢察官要監管帳戶」等詐騙手法，請小心求證或撥打165反詐騙諮詢專線諮詢，警方將持續加強各類詐欺案件之查緝，以確保民眾財產不受侵害，維護社會治安。

警方破獲貓池洗錢水房查扣的證物。（警方提供）

警方逮捕貓池洗錢水房的成員（圖左）。（警方提供）

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