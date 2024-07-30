為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

刑事局破「貓池」第三方支付水房 替菲律賓博弈網站洗錢9.1億

警方破獲利用DMT設備行騙的詐欺機房。（警方提供）

警方破獲利用DMT設備行騙的詐欺機房。（警方提供）

2024/07/30 15:04

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局電偵大隊今天宣布破獲一個利用「貓池」電信設備，專替菲律賓博弈網站洗錢的第三方支付水房，洗錢金額高達9.1億元，另也破獲一個利用DMT設備行騙的詐欺機房，經統計，檢警自今年1月至6月間分3波搜索，共帶回兩個不法集團涉案8人，詢後分依詐欺及洗錢等罪嫌送辦。

刑事局打擊詐欺犯罪中心「情資分析小組」分析數據，發現有不詳犯罪集團利用DMT、貓池等不法電信設備，搭載國內門號進行撥號以「假冒親友」詐欺手法詐騙國人，及境外門號大量接收OTP簡訊，疑有涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌，分派刑事局電偵大隊第二隊查緝。

期間電偵大隊二隊與台中市第四警分局合組專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮後，查出係38歲陳男所經營，今年1月30日持搜索票，前往台中南區2處DMT機房搜索，發現仍在運作中DMT設備2台，並發現其他詐欺話務機房，透過網路連線到DMT機房後，發話至台灣機房再轉接到一般民眾手機上，再以話術進行詐騙。

經專案小組統計，遭此案機房詐騙被害人案件，從去年12月至今年1月被查獲為止，共有26人接獲詐騙電話後匯款，損失金額逾557萬元。

另檢警追查搭載大量境外門號的貓池不法電信設備時，發現45歲李男與菲律賓博弈集團接洽後，成立代收付轉帳水房公司替菲律賓人進行匯兌，經蒐證今年6月19日搜索台中、高雄等二處機房，查扣USDT虛擬貨幣9萬1873.873顆（市價300萬元）、貓池設備9組、電腦8台、手機102支、菲律賓門號卡（Globe Prepaid）2651張、監視器1組等物品。

且勘查機房內代付系統平台的帳務資料及電腦內明確記載，從去年11月迄今，總交易金額達9億1490萬7963元，電偵大隊二隊表示，經專案小組三波搜索、拘提，瓦解陳男及李男等7人分組成的DMT詐欺機房、貓池轉帳洗錢水房，依詐欺、賭博、洗錢防制法等罪嫌移送台中地方檢察署，檢方命李以15萬元交保，陳男則因詐欺通緝解送歸案。

刑事局呼籲，民眾遇有不明第三人以「親友換電話號碼加LINE聯絡」、「機關通知個人資料遭冒用」、及「檢察官要監管帳戶」等詐騙手法，請小心求證或撥打165反詐騙諮詢專線諮詢，警方將持續加強各類詐欺案件之查緝，以確保民眾財產不受侵害，維護社會治安。

警方破獲貓池洗錢水房查扣的證物。（警方提供）

警方破獲貓池洗錢水房查扣的證物。（警方提供）

警方逮捕貓池洗錢水房的成員（圖左）。（警方提供）

警方逮捕貓池洗錢水房的成員（圖左）。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新北檢破獲第三方支付業者幫詐團洗錢 查扣不法所得1.3億
2024/07/10 19:35

新北檢破獲第三方支付業者幫詐團洗錢 查扣不法所得1.3億
新北刑大「斷投行動」 10天檢肅35詐嫌、查扣2.6億元贓款
2024/02/02 16:09

新北刑大「斷投行動」 10天檢肅35詐嫌、查扣2.6億元贓款

力行作育英才60載 學測分科滿級都精彩
基檢打詐先破2詐團機房 溯源再破2座「線上水房」
2024/07/10 18:03

基檢打詐先破2詐團機房 溯源再破2座「線上水房」
檢警調打詐 調查局半年破16座機房／阻斷日撥519萬通詐騙電話
2024/07/11 05:30

檢警調打詐 調查局半年破16座機房／阻斷日撥519萬通詐騙電話

大清新站 近湖口車站 雙商圈優勢
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播