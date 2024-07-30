沈富雄被控辱翁達瑞「知識分子的敗類」 無罪確定

沈富雄被控辱罵旅美教授陳時奮是「知識分子的敗類」，一審判沈無罪，陳不服提起上訴，高院今判沈無罪確定。（資料照）

2024/07/30 11:25

〔記者楊國文／台北報導〕前立委沈富雄去年在網路政論節目指旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）是「知識分子的敗類」、「沒有廉恥」等話，被陳時奮自訴沈涉公然侮辱罪，台北地院認為，沈富雄是對性騷擾等公共議題進行評論，無法認定是在羞辱或貶損陳的人格，判沈無罪。陳不服上訴，高等法院今判決沈無罪確定。

前立委沈富雄去年6月在電視政論節目，與時任立委高嘉瑜討論性騷擾黑數，被陳時奮在臉書發文批評說謊、抹黑民進黨等。

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去年6月6日，沈富雄於網路政論節目上批評陳時奮為是「知識分子的敗類」、「那個沒有廉恥，臉皮厚的學者叫翁達瑞，真名叫陳時奮」，陳時奮認為沈的言論已非合理評論，而是謾罵，自訴沈富雄涉公然侮辱罪。

沈富雄辯稱，乃針對特定事件進行評論，並非對陳時奮抽象謾罵，何況他所指的性騷擾黑數，涉及國家政事、社會公益、政治人物的言行，都是可受公評之事，屬於適當評論。

台北地院法官認為，根據節目對話內容可知，當時主持人以沈富雄與高嘉瑜在節目上關於性騷擾黑數言論，進行討論；而沈富雄的言論，是對社會關注的性騷擾議題、立法委員選舉提名等公共議題事項進行評論，沈引用的詞句，可能強烈、尖酸，但無法認定是在羞辱、嘲笑貶損陳時奮的名譽、評價、人格，判沈無罪。

陳時奮不服提起上訴，高等法院採信一審見解，今判決上訴駁回，沈無罪確定。

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