為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

沈富雄被控辱翁達瑞「知識分子的敗類」 無罪確定

沈富雄被控辱罵旅美教授陳時奮是「知識分子的敗類」，一審判沈無罪，陳不服提起上訴，高院今判沈無罪確定。（資料照）

沈富雄被控辱罵旅美教授陳時奮是「知識分子的敗類」，一審判沈無罪，陳不服提起上訴，高院今判沈無罪確定。（資料照）

2024/07/30 11:25

〔記者楊國文／台北報導〕前立委沈富雄去年在網路政論節目指旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）是「知識分子的敗類」、「沒有廉恥」等話，被陳時奮自訴沈涉公然侮辱罪，台北地院認為，沈富雄是對性騷擾等公共議題進行評論，無法認定是在羞辱或貶損陳的人格，判沈無罪。陳不服上訴，高等法院今判決沈無罪確定。

前立委沈富雄去年6月在電視政論節目，與時任立委高嘉瑜討論性騷擾黑數，被陳時奮在臉書發文批評說謊、抹黑民進黨等。

去年6月6日，沈富雄於網路政論節目上批評陳時奮為是「知識分子的敗類」、「那個沒有廉恥，臉皮厚的學者叫翁達瑞，真名叫陳時奮」，陳時奮認為沈的言論已非合理評論，而是謾罵，自訴沈富雄涉公然侮辱罪。

沈富雄辯稱，乃針對特定事件進行評論，並非對陳時奮抽象謾罵，何況他所指的性騷擾黑數，涉及國家政事、社會公益、政治人物的言行，都是可受公評之事，屬於適當評論。

台北地院法官認為，根據節目對話內容可知，當時主持人以沈富雄與高嘉瑜在節目上關於性騷擾黑數言論，進行討論；而沈富雄的言論，是對社會關注的性騷擾議題、立法委員選舉提名等公共議題事項進行評論，沈引用的詞句，可能強烈、尖酸，但無法認定是在羞辱、嘲笑貶損陳時奮的名譽、評價、人格，判沈無罪。

陳時奮不服提起上訴，高等法院採信一審見解，今判決上訴駁回，沈無罪確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
翁達瑞控高虹安誣告案辯論終結 8/21宣判
2024/07/17 14:14

翁達瑞控高虹安誣告案辯論終結 8/21宣判
被控辱學者陳時奮「不要臉的髒東西」 名嘴黃光芹判無罪確定
2024/07/30 11:02

被控辱學者陳時奮「不要臉的髒東西」 名嘴黃光芹判無罪確定

台積設廠效應發威 博市陞耐震宅搶眼
指旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」 沈富雄挨告獲判無罪
2023/11/03 20:39

指旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」 沈富雄挨告獲判無罪
寫公開信給孫安佐遭轟「剝奪他拒絕權」 翁達瑞不忍發聲了
2024/06/08 19:21

寫公開信給孫安佐遭轟「剝奪他拒絕權」 翁達瑞不忍發聲了

金曲歌后秀蘭瑪雅的嫩白秘技
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播