彰化鹹粥嬤金孫失聯148天！知情人稱他在金三角 警方查證中

彰化鹹粥嬤的19歲孫子今年3月赴泰後失聯，如今疑似有消息。（資料照，賴清美提供）

2024/07/29 17:18

相關新聞請見：20歲孫失聯114天！彰化鹹粥嬤含淚求助 警：已出境到泰國

印尼峇里島逮捕103台灣人 彰化鹹粥阿嬤的孫子沒有在裡面

請繼續往下閱讀...

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕彰化縣伸港鄉19歲黃姓男子今年3月4日離家去泰國，此後與家人失聯，至今已148天，其賣鹹粥的75歲阿嬤憂心忡忡，擔心孫子被騙淪「豬仔」。如今疑似有黃男消息，一名自稱了解黃男狀況的女子告訴民進黨彰化縣議員賴清美，稱黃男正在金三角經濟特區（緬甸、寮國、泰國交界地區）工作，不想跟台灣的家人聯繫，目前警方正在查證消息真偽。

上月底印尼移民局逮捕上百名涉嫌網路犯罪的外國人，其中14名是台灣人，鹹粥嬤知道這件事後憂心金孫也在裡面，不過經查黃男並未在被捕名單內，鹹粥嬤心情五味雜陳，只能繼續找孫子。不過本月1日賴清美在臉書分享相關消息時，一名女子在貼文底下留言稱：「我有孫子的消息，可以請議員跟我聯絡嗎？」

本月26日賴清美接到一名女子（不清楚與前述女子是否為同一人）傳來的訊息，對方稱「我有鹹粥嬤孫子的消息」，還附上3張工作照片和聯繫方式。據《ETtoday》 報導，賴清美收到消息後隨即請警方聯繫，該女聲稱其家人和鹹粥嬤孫子一起在金三角靠寮國一側某「公司」工作，現在人是平安的，不過黃男不想跟家人聯繫。目前警方正積極透過刑事局尋求外事單位協助，查證女子訊息真偽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法