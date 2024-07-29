人夫出軌3女傳訊「你都抓我很大力」 原配氣炸提告3女

台中一名人夫和3名女子發生婚外情，3人雖否認，但法官從彼此對話認定已逾越普通朋友的正常社交往來，二審判賠10萬到30萬不等。（記者陳建志攝）

2024/07/29 00:09

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名張姓男子，2019年和蔡姓太太結婚，沒想到結婚不到3年，太太在電腦中發現他竟和和林姓、呂姓、尚姓3名女子發生婚外情，並有「對公公的○棒真的很迷戀」、「我們愛愛的時候，你都抓我很大力」等發生性行為的露骨對話，兩人因此離婚，蔡女並對3名先生外遇對象提出侵害配偶權告訴，一審判林姓、呂姓女子賠30萬，尚女賠15萬，上訴二審改判30萬到10萬，全案確定不得上訴。

判決指出，蔡姓女子和張姓丈夫2019年11月結婚，兩人並育有一名小孩，不料蔡女2022年6月使用電腦時，發現先生居然和林姓、呂姓、尚姓3名女子發生婚外情，還有「我們愛愛的時候，你都抓我很大力，然後叫超大聲」等疑似發生性行為的露骨對話。

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其中，林女表示，2020年3月因玩線上遊戲認識張男，強調因張男隱瞞其已婚身分，兩人交往並發生關係，2022年5月發現懷孕後進行人工流產，隔月張男才坦承有婚姻並提出分手，並無侵害蔡女配偶權的過失。

呂女則表示，和張男2020年在網路上認識，張男2022年1月向她謊稱其剛離婚、失戀，雙方進而發展成網戀關係，兩人關係僅止於網路虛擬戀愛，並未發生性行為，並不知道他有配偶。

尚女則表示，兩人只是朋友關係，並未發生性行為，且從雙方對話紀錄，可看出他和張男並無任何親密的對話，亦無逾越一般男女正常交往分際。

法官審理時發現，2022年5月，林女曾傳訊息給張男表示「好喔，你孩子有報嗎？有報的話，那個網址填一填，你老婆會有多一份收入」，並發現兩人有傳送自慰影片，並發生性行為，林女還傳訊息表示「對公公的○棒真的很迷戀」、「我其實覺得你越粗魯我好像越喜歡」。

尚女雖表示，兩人從高中就認識，兩人雖然很好，也知道他有婚姻關係，但強調兩人對話原本就這樣，不過法官認為兩人的LINE對話有「「昨天一直說叫我去找你，現在一講到愛愛就這樣說……」，顯示兩人有發生超友誼關係。

台中地院法官認為，張男和3名女子的交往，已逾越普通朋友的正常社交往來，超出社會一般通念所能容忍的範圍，已明顯侵害張女的配偶權，因3人都未向蔡女道歉，一審判林女、呂女賠30萬元，尚女則賠15萬元。

呂女、尚女提出上訴，二審僅認定無證據顯示尚女有與張有性行為，但有傳送逾越男女關係的訊息，改判尚女賠償10萬元，其餘上訴駁回，全案確定。

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