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算總重還是算人數？ 5人擠限乘4人電梯卻卡住 房客緊張氣喘發作

受困女性幸運無大礙。（記者劉人瑋攝）

受困女性幸運無大礙。（記者劉人瑋攝）

2024/07/28 22:08

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市晚間發生一起電梯無法開啟意外，明明貼了告示「限乘4人」的電梯坐了5人，最後從5樓下到1樓時卻無法開啟，其內一名患有氣喘的女性因此難以呼吸一度情勢危急，脫困後的民眾則表示「明明裡面寫可乘重700公斤！」。受困原因可能不是用數學就能解答，但幸運的是所有人全數獲救。

警消今晚7時獲報，在一棟飯店內的電梯中有5人受困，警消到場後也通知電梯維修人員前來處理，但在工人趕赴前，一名因患有氣喘的婦人卻表示難以呼吸，雖幸運即時使用隨身攜帶藥物但仍十分難受。

受困民眾不時在電梯內傳出呼救，要求快點救人、有人已受不了。但警消也只能不斷在外要求「保持冷靜、減少耗氧量」，但民眾則說「看女團員都快昏倒了，感覺大家可能會窒息，誰能冷靜？」。當維修工從2樓開門進入電梯井查看，又回到機房關閉電源，最後才使電梯門成為手動可供開啟，一行人才終於脫困。

婦人的婆婆表示，一行人都是台南出發進行參香之旅，早上到花蓮，今到台東山區的廟宇參拜，一行人才回飯店不久卻出意外，認為可能是因為電梯中5人體型不小讓電梯更擁擠才會變得空氣稀薄，媳婦才難以呼吸。這時跟著討論的另一團旅客表示，自己團昨天就有6人卡電梯，雖無法查證所言是否屬實，但她話一出口，同團旅客直指「那就不要坐那麼多人！」

在所有過程中，飯店員工疲於奔命又同時能在外指揮遊覽車，還要安撫十分火大的顧客，表現出多功能專才，飯店也似乎積極處理危機。但脫困旅客仍是不滿道，明明就可以荷重700多公斤，我們5個人才沒那麼重，而且認為「只要超重就會有警示音」，因此見電梯還有空間就再多找一人入內，想不到竟發生意外。

雖然不清楚到底是要算「人數」還是「總重」，所幸眾人平安無事，呼吸窘迫的女性最後也表示在飯店休息，全團則是當下表示仍會住下，明天依行程前往車城福安宮參香。

警消在電梯外與受困民眾對話，但一旁的確也標示限乘人數。（記者劉人瑋攝）

警消在電梯外與受困民眾對話，但一旁的確也標示限乘人數。（記者劉人瑋攝）

電梯在比一樓略低的位置停下，眾人有驚無險脫困。（記者劉人瑋攝）

電梯在比一樓略低的位置停下，眾人有驚無險脫困。（記者劉人瑋攝）

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