台中公園驚傳婦人溺水 勇警眼鏡都沒摘跳湖救一命

施員將溺水婦人帶到岸邊。（警方提供）

2024/07/28 13:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中公園是台中市重要地標之一，前陣子卻頻傳民眾在園內日月湖溺斃案件，引發關注，市府除在周邊設置救生圈及監視器，警方也加強巡檢，27日清晨又驚傳一名婦人溺水，二分局公園所警員施嘉承獲報，連眼鏡都來不摘掉，二話不說直接跳下水救人，及時自鬼門關搶回一命，精神令人動容。

昨天清晨近6時許，一名熱心的許姓民眾衝進二分局公園所，告知有人在湖中溺水，當時分擔服值班、備勤勤務的員警施嘉承、吳定霖立即趕赴現場，果見發一名身穿棕色外套的婦人在湖中不斷呼救，在水裡載浮載沉，由於婦人呼救聲音越來越小，且身體不斷下沉，情急下施員二話不說直接下水救人。

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施員盡量協助全身無力的婦人面部朝上再帶同游至湖邊，等待救護人員到場，經消防人員到場合力將婦人順力拉上岸，並將其厚重濕透的外套脫下，立即送至平等澄清醫院救治，雖無生命危險，但目前仍在醫院觀察中，經清查身分，係56歲陳姓婦人，已通知家屬前往照顧並持續釐清案情。

第二分局長周俊銘特別呼籲民眾，台中公園內日月湖為重要觀光景點，也是市區少有的湖面景觀設施，民眾及遊客觀賞優美的池岸景觀，請注意切勿太靠近避免跌落危險，也請民眾珍惜生命，如發現身邊親朋好友遇到心理困擾，請撥打衛生福利部安心專線1925，或撥打生命線1995及張老師1980等心理諮詢電話尋求協助。

另民眾若發現有人溺水情形，也可撥打110，或至附近派出所尋求協助，大家共同關懷傾聽，阻止憾事發生。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

施員連眼鏡都沒摘直接跳水救人，精神令人動容。（警方提供）

警方在現場拉起封鎖線。（警方提供）

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