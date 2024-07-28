斗六媽祖廟「新興宮」火災 3樓奉祀玉皇大帝凌霄寶殿付之一炬

斗六媽祖廟新興宮今天早上9點50分左右發生火警，現場濃煙密布，3樓奉祀玉皇大帝凌霄寶殿付之一炬。（雲林縣消防局提供）

2024/07/28 11:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕位在斗六市中正路鬧區有200多年的媽祖廟新興宮今（28）日早上9點50分左右傳出火警，3樓冒明火、濃煙，雲林縣消防局獲報派遣10輛消防車、20多名消防人員前往灌救中，10點半控制火勢，3樓奉祀玉皇大帝的凌霄寶殿付之一炬，起火原因有待進一步調查。

雲林縣消防局今早9點52分接獲報案，指斗六新興宮3樓冒出濃煙，獲報派遣斗六、公園、六合車組及第一大隊前往搶救，10點抵達現場回報3樓有明火，加上為廟宇建築物，再派遣古坑、斗南消防分隊人車前往支援，火勢在10點半控制，現進行殘火處理及排煙中。

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斗六新興宮總幹事劉宗穎指出，9點50分左右有路過信徒發現廟的3樓頂冒出濃煙，衝進廟來通知，起火原因不明，廟方人員第一時間也嘗試用滅火但火勢太大，幸消防局立即前往搶救，火勢沒有蔓延，但3樓已付之一炬。

劉宗穎說，由於3樓滅火水會流到2樓正殿，廟方人員第一時間將正殿的媽祖神尊緊急移到辦公室放置。

廟方志工說，早上還有信徒上去拜拜，突然聽到3樓起火嚇一跳，心中一直默念祈求媽祖保祐平安無事，幸好火勢很快控制。

斗六新興宮位斗六中正路鬧區，創立在1796年前，主祀媽祖，當地信徒稱斗六媽、斗六媽祖、開基斗六媽祖。

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