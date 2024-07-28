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救護員執勤遭醉男打傷臉眼提告 南市消防局力挺

涉嫌揮拳打傷台南消防局救護員臉眼部的酒醉男子（左者）。（圖：南市消防局提供）<h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

涉嫌揮拳打傷台南消防局救護員臉眼部的酒醉男子（左者）。（圖：南市消防局提供）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/07/28 10:11

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市消防局東門高級救護隊，於昨（27）日晚間9時許到東區莊敬路某地執行酒醉昏迷救護勤務時，救護員到達、見1名中年酒醉男子躺在地上，呼喚對方有反應及是否需就醫治療？不料，酒醉男突然飆罵三字經髒話、還揮拳打中救護員許武邦臉眼，導致許鼻樑紅腫、左眼疼痛。一旁員警見狀壓制醉男、帶回派出所查辦；許武邦決定提告，消防局力挺並對救護暴力零容忍。

消防局第七大隊調查指出，當時救護人員到場後，見1名徐姓酒醉男仰躺於地，救護人員立即對他做生命徵象評估，經呼喚後患者開始有反應，當檢傷過程結束、詢問男子是否需要就醫治療？酒醉男突然飆罵三字經、並揮拳攻擊救護員許武邦，許員猝不及防，左眼遭醉男擊中，導致眼鏡歪斜、鼻樑紅腫與左眼疼痛不適，就醫診治，醫師說臉部挫傷，幸眼力無大礙。

一旁員警見醉男施暴，立即壓制對方、帶回派出所訊問、查辦。許武邦表示，從事消防工作20多年，執行救護勤務無故遭遇暴力攻擊受傷，自己始料未及，為遏止救護暴力事件再發生，他決定對酒醉男提告妨害公務與傷害罪，交由司法處置，還給辛苦執勤的醫護人員一份公道與尊重。

消防局七大隊長石家源與消防局長李明峯、台南市長黃偉哲都嚴詞譴責救護暴力的惡劣行徑，因為救護人員不分日夜為民服務辛勞至極，卻遭遇此等酒醉暴行對待，實在不可姑息，消防局與市府都會協助同仁循法律途徑提告，全力支持救護零暴力。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台南市消防局東門救護隊員許武邦（右者）於二十七日晚間執行救護勤務時遭一名酒醉男子打傷臉眼部。（圖：南市消防局提供）<h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

台南市消防局東門救護隊員許武邦（右者）於二十七日晚間執行救護勤務時遭一名酒醉男子打傷臉眼部。（圖：南市消防局提供）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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