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越男來台依親逾期滯留工作 夜間外出持槍打野味被逮捕

越南籍鄭男持有的獵槍。（民眾提供）

越南籍鄭男持有的獵槍。（民眾提供）

2024/07/28 09:44

〔記者歐素美／台中報導〕越南籍鄭姓男子去年底以探親名義來台，簽證到期後仍未依規定出境，台中市東勢警分局員警日前夜間巡邏時發現山區產業道路旁停著1輛機車，1名男子突從一旁果園走出來準備騎車，見警盤查時竟棄車逃逸，附近並遺留1把改造獵槍。警方立即成立專案小組，調閱路口監視器以車追人，並聲請搜索票，順利將鄭男逮捕，依違反槍砲彈藥刀械管制條例移請台中地檢署偵辦。

台中市東勢警分局今天宣布破獲持有獵槍且逾期滯台的越南籍鄭男。警方指出，員警日前夜間巡邏時，在山區產業道路發現1輛機車停放路旁，駕駛突從旁邊果園走出、形跡可疑，經警方實施盤查時，駕駛突棄車竄入果園逃逸，經檢視現場留有1把改造獵槍。

警方立即成立專案小組，以車追人，調閱案發前後路口監視器畫面，以車追人，逐一比對特徵及身分，發現犯嫌有騎該機車載著除草機，研判應於山區除草，犯嫌可能為外籍移工，於是協請移民署台中專勤隊比對，鎖定1名逾期居留的越南籍男子涉有重嫌，為求謹慎，向台中地方檢察署及台中地方法院聲請搜索票。

專案小組在鄭男住所監控，遲未發現犯嫌身影，可見該嫌生性狡猾，為躲避警方四處躲藏多日，警方經連日埋伏，本月20日趁犯嫌鬆懈返回住處之際，專案小組幹員蜂擁而上，順利將他緝捕到案。

警方調查，鄭男於去年底以探親名義來台，簽證到期後仍未依規定出境，滯台從事除草等工作，案發當晚工作結束後帶著獵槍到山上打獵尋找野味，怕逾期身分曝光才會棄車逃逸，警方詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移請台中地檢署偵辦。

警方在草叢發現鄭男遺留的獵槍。（民眾提供）

警方在草叢發現鄭男遺留的獵槍。（民眾提供）

鄭男騎機車帶著除草機的背影。（民眾提供）

鄭男騎機車帶著除草機的背影。（民眾提供）

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