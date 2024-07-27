跟騷法上路2週年！ 8成7為女性被害 較首年減少153人

根據內政部最新統計，警察機關自去年6月至今年5月受理跟騷法案件共有2895件，包含「一般跟騷案」1792件及「家暴跟騷案」1103件，其中8成7為女性被害。示意圖。（資料照）

2024/07/27 10:53

〔記者李文馨／台北報導〕「跟蹤騷擾防制法」上路滿2週年，根據內政部最新統計，警察機關自去年6月至今年5月受理跟騷法案件共有2895件，包含「一般跟騷案」1792件及「家暴跟騷案」1103件，其中8成7為女性被害，較首年減少153人；以跟騷樣態觀察，又「通訊騷擾」最多，「盯梢尾隨」次之，「監視觀察」居第3。

跟蹤騷擾防制法自2022年6月1日施行至今已滿2週年，內政部統計處也公布施行第2年的警察機關處理跟騷法案件概況。據統計，本期騷法案件被害人計2895人，其中女性被害2540人（87.74%）、男性被害355人（12.26%）；依年齡別分，以21至30歲897人最多，31至40歲799人次之，41至50歲616人居第3；與上期比較，女性被害減少153人，男性被害則增加46人。

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統計指出，各警察機關共受理、處理2895件跟蹤騷擾案，較上期減少107件，以「一般跟騷案」最多，計有1792件（61.90%），「家暴跟騷案」1103件（38.10%）。其中在總案件中，核發書面告誡有1853件（64.01%）；審理終結計164件，核發120件跟騷保護令（73.17%）；建請羈押計25件中有13件獲准，羈押率52%。

以被害者概況來看，在「一般跟騷案」中，女性被害1561人（87.11%）、男性被害231人（12.89%），被害人年齡別以21至30歲最多；在「家暴跟騷案」中，女性被害979人（88.76%）遠高於男性被害124人，被害人年齡以31至40歲313人最多。

以跟騷樣態觀察，本期受理案件的跟騷行為計7337次，其中以「通訊騷擾」1743次（23.76%）最多，「盯梢尾隨」1597次（21.77%）次之，「監視觀察」1344次（18.32%）居第三，其它則包含歧視貶抑883次、不當追求818次、寄送物品594次、妨害名譽313次、冒用個資45次。

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