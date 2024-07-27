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苗栗火車站行車室兩度冒煙 接地線連接點漏電短路肇禍

苗栗火車站冒煙，台電人員到場檢修相關電線線路。（民眾提供）

苗栗火車站冒煙，台電人員到場檢修相關電線線路。（民眾提供）

2024/07/27 10:40

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗火車站行車室昨日晚上7點行車控制台電腦線路冒出火花，消防人員到場發現疑似連接電腦的線路起火，所幸並未影響列車運行，虛驚一場；未料，晚上10點再度聞到濃濃的燒焦味，四處查尋，都未發現異狀，最後台電人員查出是一條接地線連接點出現漏電致出現短路；台鐵人員已通報相關部門詳細檢修。

苗栗火車站行車室昨晚7點左右，行車控制台電腦線路冒出火花，站方人員隨即以滅火器將火勢撲滅，消防隊來現場發現疑似是連接電腦的線路起火，所幸並未影響列車運行，案發後台鐵中部維修人員也到站查修原因。

未料，昨晚10點苗栗火車站再度發生火警，消防人員抵達現場並未發現明顯火煙，只聞到濃濃燒焦味，消防人員在控制室裡外搜尋就是沒有發顯明顯起火點，隨後台鐵搶修人班人員前來同樣在控制室調查，控制台底下所有線路，以及變電箱都未發現異狀。消防人員在現場拉起封鎖線，禁止人員接近。

就當消防人員準備收隊離開時，台電工程人員在冷氣機地下發現一條電線裸露，用手拉動當場發生短路，查出原來是一條接地線連接點出現漏電，用漏電檢測器出現逼逼聲響，終於發現問題點；原來是不應該有電的靜電接地盒出現漏電；懷疑可能是因這幾天下雨，導致其他線路出現短路，將電送到不應該有電的靜電接地盒，台鐵已通報相關人員到場檢修。

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