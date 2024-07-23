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何志偉不滿被指家族引進黑幫怒告 王世堅、莊瑞雄不起訴確定

民進黨籍前立委何志偉，不滿遭同黨同志莊瑞雄、王世堅，公開透過言論侮辱提告，王、莊獲不起訴確定。（資料照）

民進黨籍前立委何志偉，不滿遭同黨同志莊瑞雄、王世堅，公開透過言論侮辱提告，王、莊獲不起訴確定。（資料照）

2024/07/23 19:36

〔記者陳彩玲／台北報導〕總統府副秘書長何志偉去年4月任民進黨立委時，不滿同黨立委莊瑞雄公開罵他「可恥」、「下三濫」，還指他家族引進黑幫，另不滿當時還是議員的王世堅說他是「惡魔」，對兩人提告違反選罷法等罪，士林地檢調查後不起訴。何志偉不服提再議，高檢署今駁回，王、莊不起訴確定。

何志偉控訴，去年4月17日，莊瑞雄在里長辦公室，以「可恥」、「下三濫」公開辱罵他，隔日又公開陳述不實言論，包括「為什麼何志偉在立法院沒人緣，因為他很假」、「老共只要對臺灣威嚇，所有立法院立委112位都敢講，只有他不敢說」。19日，莊再於立法院公開發表不實言論，如「很多黑道根本是何志偉家族引進民進黨的」、「沒資格在那邊扯黑道，黨內不知有多少立委想開除何志偉。」

王世堅則被何志偉指控，去年3月20日，王在民進黨台北市黨部，以「我信賴但是不信邪」，暗指「賴」是賴清德，「邪」是指何；隔月19日王再公開以「惡魔」公然侮辱他；因此，對莊、王提告違反選罷法等罪。

士林地檢署調查認為，王世堅未具體明指對象，且「惡魔」用詞僅是個人主觀意見評述，難認有侮辱犯意，至於莊瑞雄言論屬適當評論範圍，依罪嫌不足不起訴王世堅、莊瑞雄。

對此，何志偉不服提再議，高檢署今駁回，王、莊不起訴確定。

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