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疑不滿被追債開5槍射傷債主 槍手逃亡18天落網收押

宜縣凌姓男子連開5槍射傷被害人，落網後被聲押，宜蘭地方法院（如圖）法官昨晚裁定羈押。（記者江志雄攝）

宜縣凌姓男子連開5槍射傷被害人，落網後被聲押，宜蘭地方法院（如圖）法官昨晚裁定羈押。（記者江志雄攝）

2024/07/23 12:44

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮純精路三段一家餐館3日發生槍擊案，49歲凌姓男子疑似不滿陳姓債主追債，涉嫌持制式手槍朝陳男射擊，造成被害人腳部裂傷併開放性骨折，警方21日在新竹縣某飯店把凌男拘提到案，昨晚聲押獲准。

事發時間在3日晚間10點，被害人陳姓男子在羅東鎮純精路三段一家餐館用餐後走到外面，站在大馬路旁的凌男，持槍朝他連開5槍，陳男腿部中彈逃離現場，案發後，警方報請宜蘭地檢署檢察官曾尚琳指揮偵辦。

據了解，經營檳榔攤的凌男，疑積欠陳姓被害人上百萬元債務，對於陳男屢屢催債懷恨在心，案發當晚，得知陳到羅東鎮餐館用餐，便攜帶具有殺傷力的制式手槍及14顆子彈前去尋仇，等到陳男現蹤，朝他開5槍洩憤。

凌男犯後四處躲藏，警方經過連日查緝，查出他入住新竹縣新豐鄉某飯店，21日下午派員拘提，在他身上起出作案用制式手槍、子彈9顆，逃亡18天後落網。凌男供稱，原本想要嚇嚇陳男，不料失手射傷對方。

檢察官複訊後認定凌男違反槍砲彈藥刀械管制條例，並涉及恐嚇罪，昨天傍晚向宜蘭地方法院聲押，法官在晚間9點10分裁定收押。陳姓被害人雖然逃過死劫，至今尚未現身，警方將傳喚他到案說明協助釐清案情。

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