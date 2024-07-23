外籍女看護粗魯對待失智老婦被隱藏監視器拍下 判刑2個月

外籍女看護粗魯對待失智老婦成傷被判刑。（資料照）

2024/07/23 10:46

〔記者李立法／屏東報導〕外籍女看護MADIAM GRETCHEN VILORIA照顧失智郭姓老婦失耐性，因粗魯對待老婦，導致老婦人身上多處瘀傷，老婦家屬從房間內隱藏監視器影像發現女看護粗暴行為，憤而提告，檢方認為女看護故意犯傷害罪，予以起訴，屏東地院審理後，改以過失傷害罪判刑2個月，可易科罰金及上訴。

郭姓老婦家屬花錢請該外籍女看護照顧失智老婦，卻發現老婦身上有多處瘀傷，經檢視老婦房間隱藏的監視器影像後，發現老婦被女看護粗暴對待，憤而提告。

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女看護接受調查時供稱，老婦人常日夜顛倒，晚上不睡覺，當晚1時許至4時30分，她至少起身8次照料老婦，她承認照顧郭姓老婦時會有生氣的時候，但她從沒有傷害老婦，有可能是老婦自己撞到導致瘀青。

屏東地院認為，根據監視影像所呈現，較能評價為故意傷害行為的應屬影片一、三、四中女看護手拍郭婦右臉頰等行為，但診斷證明書並無郭婦受有該部位的傷害，但可認定的是，女看護於深夜頻繁起身照料郭婦而失耐性，在調整、碰觸郭婦身體時力道不當造成傷害，應以過失傷害罪論處。

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