吊扣牌照案多了 桃園男改掛假車牌又因違規露餡

周姓男子的車牌因違規記點遭繳銷，異想天開懸掛假車牌繼續上路。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/07/21 13:38

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕周姓男子的車牌因違規記點遭繳銷，異想天開懸掛假車牌繼續上路，桃園警分局景福派出所員警今（21）日上午6點多巡邏發現，攔查周男並依偽造特種文書罪嫌送辦。

警方表示，景福所接獲民眾報案，周男車子經常違規停放於桃園市桃園區三民路與中山路口，警方於逕行舉發違停時發現該車懸掛的車牌車籍資料異常，恰巧員警於今天上午6點多執行巡邏勤務時發現周男駕車行經，遂於正光路與仁愛路將周男攔下，於開紅單扣繳車牌時赫然發現是假車牌，周男辯稱，原車牌因違規記點遭繳銷，才會懸掛假車牌使用，想不到因經常違停被檢舉，進而被員警發現使用假車牌，除了吞罰單外還要吃官司。

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警方表示，目前偽造、變造的車牌很常見，民眾上網或許就可輕易買到，近來車牌被監理單位吊扣的數量有增加趨勢，主要原因不外乎酒駕、惡意逼車、嚴重超速等危險駕駛等交通違規，吊扣車牌案件增加，讓有心人士透過偽、變造車牌來鑽法律漏洞，而道路交通管理處罰條例去年6月30日修訂上路，所謂「嚴重超速」吊扣牌照標準，由超速60公里降為40公里，因為超速門檻降低，可能也是使用假車牌增加的原因之一。

警方表示，監理單位核發的車牌屬行車許可憑證，兼具公文書性質，屬「特種文書」，懸掛假車牌駕駛上路就違法，依交通管理處罰條例第12條1項3款規定，使用偽造、變造或矇領之牌照，可以處新臺幣3600元至1萬800元罰鍰，另「偽造」業者也會涉及刑則，可依偽造特種文書罪論處，處1年以下有期徒刑、拘役或處9000元以下罰金。

周姓男子的車牌因違規記點遭繳銷，異想天開懸掛假車牌繼續上路。（記者鄭淑婷翻攝）

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