「凱米」颱風朝台灣靠近 南消整備救生艇籲備妥緊急避難包

因應颱風可能來襲，台南市消防局第五救災救護大隊清洗並測試救生艇等裝備。（南消五大提供）

2024/07/21 12:16

〔記者劉婉君／台南報導〕輕度颱風「凱米」（GAEMI）持續朝台灣靠近，預計最快明（22）日深夜發布海上警報，台南市消防局第五救災救護大隊整備救生艇等裝備，並呼籲民眾備妥緊急避難包，做好萬全準備。

因應颱風可能來襲，南消第五救災救護大隊清洗並檢視救生艇，測試馬達等操作正常，以備不時之需。另外，也在轄內賣場推廣設置防颱販賣專區或放置宣導單，方便民眾採購緊急避難包用品，在需要預防性避災需緊急撤離時，可以「拿了就跑，遠離災害」。

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第五大隊指出，緊急避難包建議以質輕、易取用的雙肩背包為優先選擇，背包內放入緊急糧食與飲水、禦寒保暖衣物、醫療及清潔品、個人貴重物品等，以及手電筒、電池、哨子、行動電源、充電器等，有嬰兒的家庭要記得帶尿布，嬰兒背帶最好也放在出門可隨手拿得到的地方，家中有寵物者，也要記得準備寵物的飲食。

第五大隊提醒，緊急避難包應放置於居家避難逃生必經的大門口或玄關附近，定期檢查更新，至少每半年1次檢查保存期限及堪用情形。

市長黃偉哲呼籲，平時作好防災準備，防範未然，避災不慌張，也要求各單位隨時掌握颱風最新動態，做好萬全準備，第一時間即時動員處置，全力保障市民的生命財產安全。

因應颱風可能來襲，台南市消防局第五救災救護大隊清洗並測試救生艇等裝備。（南消五大提供）

台南消防局第五救災救難大隊提醒民眾，平時備妥緊急避難包，以利需要時可以拿了就走。（記者劉婉君翻攝）

台南消防局第五救災救難大隊提醒民眾，平時備妥緊急避難包，以利需要時可以拿了就走。（記者劉婉君攝）

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