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高雄卡拉OK店大亂鬥！2人送醫 警逮7人送辦

兩方酒客卡拉OK店敬酒爆衝突互毆，4人受傷中2人送醫，警方逮7人移送法辦。（讀者提供）

兩方酒客卡拉OK店敬酒爆衝突互毆，4人受傷中2人送醫，警方逮7人移送法辦。（讀者提供）

2024/07/21 06:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市王姓男子等4人與潘姓男子等3人互不認識，今凌晨同於鳳山區新富路卡拉OK店消費，卻因敬酒爆衝突互毆，造成王男等4人受傷，其中王男等2人送醫，警方據報帶回7人，互提傷害告訴，警訊後將7人依傷害罪嫌移送法辦。

鳳山警分局新甲派出所今凌晨接獲民眾報案，稱鳳山區新富路1間卡拉OK店發生衝突，警方據報趕赴現場處理。

警方調查，甲方潘男（52歲）、王男（63歲）、陳女（52歲）、潘女（44歲）等4名客人，及乙方潘男（48歲）、廖男（54歲）、劉男（58歲）等3人，雙方互不認識，到卡拉OK店消費。

席間甲方王男酒後1人前往乙方那桌敬酒，不料引發口角衝突，甲方客人王男等4人，與乙方潘男等3人徒手互毆，導致甲方王男（63歲）、陳女（52歲）2人分別頭部、鼻子擦挫受傷，經送往長庚醫院檢查後無大礙；另乙方潘男腳部擦傷、廖男頭部暈眩，未送醫治療無大礙。

由於甲方王男等4人及乙方潘男等3人，雙方互提傷害告訴，警訊後將7人依傷害罪嫌移送法辦。

鳳山警方呼籲民眾遇有糾紛，應以理性態度溝通，並循平和處理合法方式解決，或儘速通知警方到場協助處理，切勿因一時情緒失控而遭法辦。

兩方酒客卡拉OK店敬酒爆衝突互毆現場。（讀者提供）

兩方酒客卡拉OK店敬酒爆衝突互毆現場。（讀者提供）

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