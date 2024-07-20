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警校女實習生主動請纓宣導防詐 獲得銀髮族滿堂彩

潘姓女實習生（左）宣導防詐受好評。（大甲警分局提供）

潘姓女實習生（左）宣導防詐受好評。（大甲警分局提供）

2024/07/20 11:33

〔記者張軒哲／台中報導〕根據警政署受理詐欺案件統計，65歲以上長者受詐騙人數逐年提升，成為詐欺案的最大宗，大甲分局義里派出所昨日舉辦預防犯罪宣導活動，邀請社區高齡長者一同參與，義里所25歲潘姓女實習生主動請纓，上台為轄內長者宣導，深入淺出的說明博得長者滿堂彩。義里所所長紀適華說，期盼潘姓實習生在警界也能成為打詐專案的明日之星。

紀適華今日說，原本要向民眾提出宣導反詐犯罪宣導活動，剛好轄內有案件發生急待處理，潘姓警校女學生自告奮勇表示願意試試看，所長見潘生初生之犢的勇氣便欣然答應，並請擔任潘生師傅的警員呂孟芯、邱垂逸2人，指導有關資料蒐集及提供實務上處理詐騙案類的實務經驗供其參考，潘生開始向長者們宣導建立防詐意識的重要性，聆聽的長者也因為潘生活潑生動、深入淺出並穿插數起真實案例的說明，對於防詐有了更多的認識。

潘姓女實習生說，來自南投瑞岩部落，當地因青年人口外移嚴重，僅剩高齡長者在部落務農，生活非常單純，對於詐騙手法與類型較不熟悉。看著后里社區高齡長者們，就如同看見自己遠在部落的阿公阿嬤一樣，希望他們也不要受騙。父親也是身為警職，能理解到身為警察一職並非單純地巡邏、開紅單，需要做更多的是防止民眾受害受騙。

紀適華表示，警方透過犯罪宣導活動建立里民防詐觀念，利用案例以及影片宣導阻詐，並提醒民眾應避免隨意加入各種投資群組、社團，如接獲疑似詐騙電話，可隨時撥打165反詐騙專線諮詢，或至附近派出所請求警方協助，以防受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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