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首頁　>　社會

受刑人摸獄友生殖器還自慰 害對方罹患人群恐懼症

嘉義監獄。（資料照）

嘉義監獄。（資料照）

2024/07/19 15:48

〔記者王捷／台南報導〕因案在嘉義監獄服刑的受刑人大強（化名），服用助眠藥熟睡時，遭睡隔壁的高姓受刑人「襲鳥」，並邊看著熟睡的大強邊自慰，還好舍房內有監視器，高男猥褻行徑都被拍下，但大強因此罹患創傷症候群與人群恐懼症，高男一審時被判處10個月徒刑，他不服上訴，表示自己只是在跟大強玩，被台南高分院駁回。

調查發現，高男趁大強吃助眠藥不能抗拒時，伸手進大強的被子裡，隔著褲子套弄大強的生殖器，不過高男辯解，案發時大強已睡著了，整件事都是大強吃藥幻想出來的情節，案發時大強沒有直接報告，是因大強跟他在舍房內有不愉快，才挾怨報復。

大強說，當下他感覺被人刮到生殖器敏感的地方，他有用手撥開對方，時間大約10秒。根據監獄提供監視器畫面，高男猥褻大強好幾分鐘，但大強都不知道，高男第二次猥褻，大強還是把他的手撥開，之後大強就傳紙條跟主管說有人摸他的生殖器，管理員立刻加強戒護，當晚高男除了摸大強外，還一直看著大強自慰。

一審時，高男被以趁機猥褻罪判處10個月徒刑，但高男上訴認為自己是在跟大強玩，沒有猥褻的意思，但由於有監視器畫面，因此二審也不採信高男的辯詞，考量高男之前有賣毒品的紀錄、至今未與大強和解，所以認為一審判決合理，駁回高男上訴。

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