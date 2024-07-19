「好甘心診所」違規替541名「志工」施打AZ 抗罰200萬結果出爐

北高行認為，北市衛生局考量好甘心診所違規替541名「志工」施打AZ，決定開罰200萬元，這個決定沒有問題，故對提告請求撤罰的好甘心判決敗訴。示意圖。（資料照）

2024/07/19 15:41

〔記者溫于德／台北報導〕位於台北市中正區公園路的「好甘心診所」（與好心肝診所同屬好心肝基金會），3年前違規替541名不符合資格優先接種疫苗的志工打AZ疫苗，好甘心事後被北市府衛生局開罰200萬元，好甘心不服，提告抗罰。台北高等行政法院認為裁罰200萬元沒有問題，判好甘心敗訴；可上訴。

判決指，2021年6月8日，好甘心替541名不符合資格優先接種疫苗的志工打AZ疫苗，遭北市衛生局開罰200萬元；然好甘心主張，傳染病防治法中的中央主管機關，並不包括疫情指揮中心，且指揮中心的「函」並無拘束診所的效力。

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再者，衛生局指的志工只是「衛生局保健志工」，診所指的志工則為「廣義志工」；況衛生局可依專業判斷得知，診所何來數千名志工卻仍核發疫苗，代表是衛生局有疏失，就不該對好甘心開罰200萬元，提告請求撤罰。

北高行說明，指揮中心所發布的疫苗接種計畫，是傳染病防治法中，中央主管機關訂定的預防接種政策，而當時符合第一類接種對象僅為「醫院的衛生保健志工」，診所則只限2名行政人員可以施打，也就是說，好甘心替541位「診所志工」施打疫苗已經違規。

況且好甘心始終沒有提出541位民眾的志工紀錄冊，或衛生局登記在案的事證，北高行因而認定好甘心對當時的接種政策毫不在意，導致在疫苗匱乏且政府嚴令接種對象次序的當下，好甘心大量對不符合優先接種疫苗的對象施打，故北市衛生局對好甘心裁罰200萬元沒有問題，判好甘心敗訴。

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