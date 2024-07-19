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阿公載孫違停嗆警「為什麼要告訴你名字」 600元罰單變2萬

阿公是在這處路段違規停車，他還嗆聲警察「為什麼要告訴你名字」，收到2萬元的罰單。（記者張瑞楨翻攝GOOGLE街景）

阿公是在這處路段違規停車，他還嗆聲警察「為什麼要告訴你名字」，收到2萬元的罰單。（記者張瑞楨翻攝GOOGLE街景）

2024/07/19 13:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣黃姓阿公去年2月載孫子上課，違規停車被警察驅趕，他質疑警察「亂來！沒大沒小！」員警詢問阿公姓名，擬開違規停車罰單，阿公卻嗆聲「我為什麼要告訴你？」之後逕自駛離現場，不料，他不是收到600元的違規停車罰單，而是收到2萬元的「拒絕停車接受稽查而逃逸」罰單，駕駛執照還要吊扣6個月，氣得提起行政訴訟，法官認為他的行為，屬於拒絕接受稽查而逃逸，警方開罰無誤，判決阿公敗訴確定。

彰化縣黃姓阿公於去年（2023年）2月24日上午，開車到彰化縣伸港鄉興工路載兩個小孫子上學，卻因違規停車，被彰化縣和美警分局的巡邏員警發現，鳴按警鳴器示意阿公開走，引起阿公發怒，咆哮質疑警察「亂來，我還要載孩子上課！亂來！沒大沒小！要載孫子上課！這樣不能停嗎？」員警回答，「不行！旁邊就有空地，你為什麼不停空地？」

警察還問阿公叫什麼名字？阿公更是氣憤，嗆聲「我為什麼要告訴你？」，之後逕行駛離，不料，違規停車通常處600元罰鍰，阿公卻接到「拒絕停車接受稽查而逃逸」罰單，處罰鍰2萬元，還要吊扣駕駛執照6個月，阿公氣得提起行政訴訟。

台中高等行政法院審理時，阿公主張，此路段未劃設快慢車道，沒有禁止臨時停車的標誌標線，他只是載孫子上課，並無任何違規，他剛停車，警察就宣稱此路段不得臨時臨時停車，他立刻即駛離，這是依據警察的指示，且員警當時沒有要求他停車接受稽查，罰單應該撤銷。

法官則認為，道路交通管理處罰條例所指的「拒絕停車接受稽查而逃逸」，也包括不服從稽查，未待警察執行稽查程序完畢，逕自駕車駛離，依據警方的職務報告，員警發現阿公違規停車，鳴按警鳴器驅趕，阿公卻不願離開，還下車與員警爭論，員警告知此路段不可停車，阿公仍不願配合駛離，員警遂取出警用小電腦擬開罰單，詢問阿公姓名身分，阿公卻說「為什麼要告訴你？」之後開車逕行離去。

法官認為，再勘驗警方現場的錄影畫面，阿公不但沒有依員警指示出示身分證件，拒不告知身分，甚至開車逕自離開現場，已經屬於「拒絕停車接受稽查而逃逸」，判決阿公敗訴確定。

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