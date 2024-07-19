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主持北市警卸、新任分局長布達 蔣萬安要求加強暑期青少年安全工作

台北市長蔣萬安（右二）19日前往台北市警察局，主持卸、新任分局長聯合布達交接典禮，見證新、卸任局長交接印信。（記者劉信德攝）

台北市長蔣萬安（右二）19日前往台北市警察局，主持卸、新任分局長聯合布達交接典禮，見證新、卸任局長交接印信。（記者劉信德攝）

2024/07/19 12:48

〔記者邱俊福／台北報導〕北市警局今天舉辦中山分局等5個分局卸、新任分局長聯合布達交接典禮，由市長蔣萬安主持，警察局長李西河擔任監交人。蔣萬安致詞時，除要求警局須加強確保暑期青少年安全工作與維護交通順暢，並特別對於北市1至4月份與去年同期相比，在行人死亡人數部分減少12人，為全國減少最多等多項交通成果，對交通警察大隊長陳勇華予以肯定。

這次的卸、新任分局長，其中中山分局分局長由原任南港分局分局長張耀仁接任、南港分局分局長由原任文山第一分局分局長周哲民接任、文山第一分局分局長由原任新北市警局三峽分局分局長許城銘接任、信義分局分局長由原任中正第二分局分局長李憲蒼接任、中正第二分局分局長由原任秘書室主任劉全原接任。

另原任副局長廖材楨調任警政署保安警察第六總隊總隊長、原任桃園市警局副局長張淑芳調任副局長、原任警政監陳昭甫調任警政署航空警察局主任秘書、原任中山分局分局長陳金城陞任警政署專門委員、原任信義分局分局長陳炯志陞任北市警政監、原任犯罪預防科科長汪大宇調任金門縣警局副局長。

蔣萬安期勉，警察局能持續「積極執行青春專案，確保青少年暑期安全」、「致力維護交通順暢，實踐交通安全年之願景」、「提升情資分析能力，全面強化治安維護」及「貫徹靖紀工作，整治警紀絕不護短」等重點工作。

此外，蔣萬安也表示，交通部7月份道安記者會公布的數據，北市1至4月份與去年同期相比，在行人死亡人數部分減少12人為全國減少最多，另於完善行人交通安全措施中，行人專用時相及早開時相，截至6月25日，北市已完成1343處，較上月增加52處等，均為全國之冠，肯定交通警察大隊大隊長陳勇華的表現。

台北市長蔣萬安（右）19日前往台北市警察局，主持卸、新任分局長聯合布達交接典禮，並擔任監誓人見證新任局長宣誓。（記者劉信德攝）

台北市長蔣萬安（右）19日前往台北市警察局，主持卸、新任分局長聯合布達交接典禮，並擔任監誓人見證新任局長宣誓。（記者劉信德攝）

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