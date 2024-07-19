查毒「黑吃黑」冰糖換K他命 士林警判刑5年2月

時任北市警士林分局警備隊的警員陳信安。（取自臉書）

2024/07/19 11:56

〔記者王定傳／新北報導〕時任台北市警局士林分局警備隊警員的陳信安，夥同曾以掉包毒品「黑吃黑」而被判刑、已被警方汰除的警專學長張晉維等人，模仿張男之前犯罪手法，佯裝毒品買家，趁賣家面交時盤查，再拿微量Ｋ他命混冰糖「掉包」毒品，新北地院合議庭審酌陳員偵查時自白等，減刑後依貪污治罪條例，判處陳員5年2月徒刑、共犯張晉維5年。

檢警調查，張晉維在擔任基隆市政府警察局第一分局南榮路派出所警員期間，涉夥同男子林博涵，以查緝毒品後掉包販售手法「黑吃黑」，一審法院判他5年6月，目前尚在高院審理中；張男案發後已被免職。

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檢方調查，陳信安欲追求工作績效，與想要找到便宜毒品的張晉維達成協議，仿照張晉維黑吃黑掉包毒品等手法，夥同林男及男子丘翊廷犯案一同犯案。

眾人分工方式：2022及2023年間，丘、林等人負責喬裝成買家與毒販面交，陳男隨即現身盤查，林男再趁隙掉包賣家的Ｋ他命轉交張男出售；眾人以此手法成功「暗槓」3次毒品，分別是價值12萬元的100公克K他命1包及價值30萬元的200公克K他命共2包、價值120萬元的1公斤K他命1包。

由於張、林2人另加入詐騙集團，負責收購人頭帳戶，並勾結某銀行行員提高人頭帳戶每日ATM提領上限額度，經檢察官陳佳伶研析事證發現張男曾任警察，疑勾結現職警察從事不法犯行；檢察官陳香君接手後指揮警方追查發現陳男涉入此案，並將陳、張等4人聲請羈押禁見獲准。

合議庭判定陳員觸犯「公務員侵占職務上持有非公用私有財物」2罪及「公務員對主管事務圖利」1罪，審酌陳員有「在偵查中自白」等減刑事由，減刑後判刑5年2月，褫奪公權3年，林博涵3年5月、丘翊廷3年2月。

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