上校艦長酒後拉女少尉開房想硬上 強制性交未遂判4年半

海軍艦隊指揮部鳳陽艦呂姓上校艦長被控性侵女部屬，基隆地院依強制性交罪未遂判他4年6月徒刑。 （記者林嘉東攝）

2024/07/18 14:59

〔記者林嘉東／基隆報導〕海軍168艦隊鳳陽艦呂姓上校艦長，與同僚KTV飲酒、歡唱後，以酒醉休息為由，將女軍官帶到飯店開房間，被控趴在女軍官身上，親、舔女軍官胸部、下體後，企圖硬上女軍官；經女軍官哀求「沒有戴保險套、會懷孕」，與同僚及時搭救，呂才未得逞，案發後呂遭撤職。基隆地院近日審結，將呂男依強制性交未遂罪判處4年6月徒刑。

判決指出，呂姓前艦長與艦上軍官等9人，5年前5月間晚間一同至信一路上一家KTV飲酒歡唱，眾人在包廂內喝高粱、歡唱到隔天凌晨後，欲返回軍艦上。

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呂姓艦長以酒醉休息為由，獨自帶著少尉女軍官到附近大飯店開房；呂將女軍官帶進房間後，被控隨即把身上衣服脫光，女軍官見狀躲進廁所內，並將房門反鎖後向同僚求救，等待同僚前來後，打浴室房門，欲往外衝，反被呂一把抓住，壓制在床上。

呂男被控跨坐在女軍官身上，強脫女軍官長褲及內褲後，將女軍官內衣褪至肩膀，強吻女軍官，還舔女軍官胸部、下體，試圖硬上女軍官；經女軍官不斷哀求「沒有戴保險套、會懷孕」，並以手擋住之胸部與陰部。

同僚見女軍官遲未出房門，請飯店櫃臺打電話到房間找女軍官，女軍官趁機接電話，穿上衣服後離去，呂才未能得逞。女軍官險遭呂性侵後，向友人傾訴，經友人後向軍中監察單位舉報調查，呂才遭到撤職。

判決指出，呂擔任艦長，為被害女軍官的長官，利用女軍官酒醉，強制性交女軍官未遂，嚴重侵害女軍官性自主權，依強制性交未遂罪判他4年6月徒刑。（15:15更新）

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