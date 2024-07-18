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文具店老闆賣一張六合彩明牌2元 「煽惑他人賭博」判拘50天

經營文具行的蔣姓婦人販售1張2元的六合彩明牌，被法官判拘50日。（翻攝Google地圖）

經營文具行的蔣姓婦人販售1張2元的六合彩明牌，被法官判拘50日。（翻攝Google地圖）

2024/07/18 12:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蔣姓婦人在高雄三民區經營文具店，店裡不但賣文具圖書，還兼賣六合彩明牌，由於一張明牌只要2元，仍吸引不少玩家上門消費試運氣，警方獲報前往查緝，當場扣得11張明牌，法官認為蔣婦以文字公然煽惑他人犯罪，判她拘役50天，得易科5萬元罰金。

判決指出，開設文具行的蔣姓婦人，18年前就開始在店裡販售六合彩明牌，她曾於2011年時被警方查獲，被法官判拘40天，但蔣婦沒有收手，只是把規模變小，原本店裡販售包含「財神爺明牌 」、「聖慈宮明牌」、「領現金明牌」等30多種明牌，只賣香港六合彩開獎號碼單、今彩539開獎號碼單兩種。

今年1月10日，警方上門搜索時，當場扣得11張、總價值22元的明牌單，訊依法將蔣婦送辦；高雄地院審理時，蔣婦坦承犯行，法官認為她於2011年間有妨害秩序經法院判刑確定紀錄，猶未能記取教訓，這次又以相類方式煽惑他人犯罪，且其販售香港六合彩開獎號碼單、今彩539開獎號碼單行為，足以助長賭博風氣，有礙社會善良風俗，所為實非可取，因此認定她涉犯以文字公然煽惑他人犯罪，判拘役50天，得易科5萬元罰金，可上訴。

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