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暴力收保護費？雲林麥寮鄉代會主席韓青山20萬交保

麥寮鄉代主席韓青山涉嫌以暴力向土尾業者收保護費，雲林地院裁定20萬元交保。（讀者提供）

麥寮鄉代主席韓青山涉嫌以暴力向土尾業者收保護費，雲林地院裁定20萬元交保。（讀者提供）

2024/07/18 11:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕黑吃黑？雲林縣麥寮鄉代表會主席韓青山涉嫌利用不法「土尾」業者（俗稱「土屎」，即建築磚瓦等營建廢棄土）違法傾倒廢土或卡車違規超載，擔心被查緝，夥同共犯以把風、洗路名義，要求業者按日支付6000元至9000元不等保護費，不從即暴力威脅恐嚇，甚至率眾包圍土尾場，雲林地檢署昨天（17日）在桃園機場攔截將出國的韓青山，並傳喚9人到案，訊後，雲林地方法院裁定韓青山20萬元交保。

刑事警察局中部打擊犯罪中心（中打）偵查第四隊指出，雲林地檢署查緝雲林地區農地遭回填廢棄物（廢土）案，發現有多名不法土尾業者被不法集團恐嚇、暴力脅迫收取保護費，指揮中打與雲林縣警察局刑警大隊等單位共同偵辦。

警方蒐證發現，韓青山涉入的暴力不法集團，憑恃自身在地勢力與影響力，企圖整合雲林麥寮地區土尾業者，並以把風、洗路名義，強勢要求土尾業者，每日支付6000元至9000元不等的保護費（俗稱照水），利用土尾業者從事違法回填廢棄物，或卡車違規超載，恐遭查獲之心，涉嫌以黑吃黑方式變相收取保護費。如有不從即威脅向環保局或警察檢舉，或以暴力方式進行恐嚇傷害，甚至率眾包圍土尾場，阻礙土尾業者作業。

雲林地檢署檢察官莊珂惠、檢察官黃薇潔率警方昨天（17日）兵分多路拘提、搜索，趁韓男出國之際，在桃園國際機場拘提到案，並陸續將組織成員拘提到案，查扣空氣槍1枝、長槍子彈60顆、長槍彈匣、毒品愷他命、斧頭、開山刀、球棒、防彈衣、現金56萬8500元、美金10萬6100元（折合台幣約346萬元），以及黃金、白金、金項鍊、鑽石、精品手提包、百貨公司禮券一批，還有BMW、PORCHE（保時捷）與TOYOTA各一輛。

雲林地檢署昨天晚間依違反組織犯罪條例的「指揮及參與犯罪組織」、槍砲彈藥刀械管制條例的「持有具殺傷力之子彈」、刑法的恐嚇危害安全與恐嚇取財等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及逃亡之虞，向雲林地院聲請羈押韓青山等4人，不過，法院今天（18日）僅同意羈押韓的兩名共犯，韓青山則以20萬元交保，其餘共犯5萬至50萬元交保。

警方查扣的空氣槍與長槍子彈等證物。（警方提供）

警方查扣的空氣槍與長槍子彈等證物。（警方提供）

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