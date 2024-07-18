少年恆春車禍受創昏迷 2周後甦醒性格變乖巧

2024/07/18 00:24

〔中央社〕18歲陳男日前在屏東恆春車禍重傷顱內出血，經恆春旅遊醫院急救，昏迷2周後甦醒且性格變乖巧，透過「醫中計畫」支援的高雄榮總神經外科醫師辛岳翰表示，更顯在地醫療重要性。

陳男今年6月6日搭乘友人的車，與另一部車發生擦撞，陳男頭部直接衝擊前擋風玻璃受重撞，辛岳翰原本支援結束要返回高雄，緊急留下處理。

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辛岳翰回憶，傷者當時出血量沒有到非開刀不可，但隨時可能惡化，加上當時患者昏迷指數只有5到6分，屬於嚴重程度；判斷開刀確認出血點並止血是最確實做法，因此安排緊急手術。

辛岳翰說，開刀過程中發現血塊不多，腦部腫脹不明顯，當下認為術後清醒可能性很高，但術後卻昏迷2周，過程中也有嘗試論文說有效但健保沒有給付的藥物。陳男清醒後轉普通病房，在病房復健2周後出院。

辛岳翰表示，陳男有輕微認知退化，行走還沒有完全恢復，但進步很快。感謝家屬信任醫療團隊，沒有堅持轉院，也突顯在地醫療重要性。

陳男母親說，孩子醒來後像變了個人，以往較莽撞，現在個性則較乖巧可愛。

恆春旅遊醫院長期肩負恆春半島居民及墾丁國家公園遊客緊急救護責任，但因地處偏鄉地區，面臨醫事人力缺乏等問題，近年衛生福利部「醫中計畫」挹注當地不少資源改善。（編輯：楊昭彥）1130718

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