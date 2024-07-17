為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

鄭文燦涉貪案 台塑前總經理楊兆麟交保撤銷 桃院明開第4次羈押庭

前台塑總管理處總經理楊兆麟開羈押庭時，楊坐著輪椅出庭，法官裁定維持原1000萬元交保裁定；桃檢再度提抗告成功，桃院明將開第4次羈押庭。（資料照，記者周敏鴻攝）

前台塑總管理處總經理楊兆麟開羈押庭時，楊坐著輪椅出庭，法官裁定維持原1000萬元交保裁定；桃檢再度提抗告成功，桃院明將開第4次羈押庭。（資料照，記者周敏鴻攝）

2024/07/17 21:21

〔記者余瑞仁／桃園報導〕海基會前董事長鄭文燦於桃園市長任內涉入「變更林口特定區計畫-工五工業區擴大方案」（華亞科技園區）自辦市地重劃弊案，鄭文燦歷經桃院3度羈押庭於11日被裁定羈押禁見；而主導重劃案的88歲前台塑集團總管理處總經理楊兆麟早於6月3日即被檢方聲押，歷經桃園地院3度開羈押庭維持1000萬元交保；檢方第3度提出抗告成功，高等法院今再度裁定撤銷發回桃院更裁。

桃園地院表示，已收到高院裁定書及卷證並立即分案，法官閱卷後決定明天下午2點，就楊兆麟涉案部分第4度開羈押庭審理。

桃檢指揮桃園市調處於6月3日首度發動搜索約談，檢察官複訊後當晚聲請羈押楊兆麟、廖俊松父子3人及前台塑總管理處前副總經理侯水文，桃院召開羈押庭後，法官裁定楊以350萬元交保候傳，廖俊松等4人羈押禁見；經檢方提出抗告成功，桃院6月21日重開羈押庭，仍因楊高齡及健康因素考量，更裁以1千萬元交保。

檢方再提抗告成功，桃院本月12日第3度開羈押庭，裁定裁定楊兆麟維持以1000萬元交保，並限制住居、出海、出境，偵查期間應遵守法庭指示，楊兆麟除與辯護律師彼此之間，均不得與其他任何第三人直接、間接討論本案涉嫌的犯罪情節，也不得對外透露偵查中相關內容，楊兆麟也不得直接、間接與涉案共犯或證人接觸，檢方對此第3度提出抗告。

高院今天裁定指出，楊兆麟涉犯刑法詐欺取財罪、貪污治罪條例之不違背職務行為行賄罪，嫌疑重大，除了有逃亡之虞，是否如桃院裁定認為沒有串證及滅證之虞，尚非沒有疑慮。桃院所附的命令條件中，將辯護人也納入規範的對象，也有不當；此外，依楊兆麟的涉案情節，以及個人背景環境，桃院僅諭知1000萬元具保，金額是否相當、是否符合比例原則，也有疑問，因此認定檢察官抗告有理，第三度撤銷發回桃園地院更裁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
鄭文燦涉貪案被影射「雨露均霑」 桃議會國民黨團記者會自清
2024/07/17 18:54

鄭文燦涉貪案被影射「雨露均霑」 桃議會國民黨團記者會自清
主導華亞自辦重劃台塑老臣楊兆麟千萬交保 高院發回更裁
2024/07/17 20:19

主導華亞自辦重劃台塑老臣楊兆麟千萬交保 高院發回更裁

小資快看！NewNewBank台幣活儲10%
自由開講》由「鄭文燦案」談囚犯人權
2024/07/17 13:49

自由開講》由「鄭文燦案」談囚犯人權
鄭文燦案是民進黨宮鬥劇？ 黃暐瀚不認同：因果前後須得分明
2024/07/13 12:21

鄭文燦案是民進黨宮鬥劇？ 黃暐瀚不認同：因果前後須得分明
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播