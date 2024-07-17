鄭文燦涉貪案 台塑前總經理楊兆麟交保撤銷 桃院明開第4次羈押庭

前台塑總管理處總經理楊兆麟開羈押庭時，楊坐著輪椅出庭，法官裁定維持原1000萬元交保裁定；桃檢再度提抗告成功，桃院明將開第4次羈押庭。（資料照，記者周敏鴻攝）

2024/07/17 21:21

〔記者余瑞仁／桃園報導〕海基會前董事長鄭文燦於桃園市長任內涉入「變更林口特定區計畫-工五工業區擴大方案」（華亞科技園區）自辦市地重劃弊案，鄭文燦歷經桃院3度羈押庭於11日被裁定羈押禁見；而主導重劃案的88歲前台塑集團總管理處總經理楊兆麟早於6月3日即被檢方聲押，歷經桃園地院3度開羈押庭維持1000萬元交保；檢方第3度提出抗告成功，高等法院今再度裁定撤銷發回桃院更裁。

桃園地院表示，已收到高院裁定書及卷證並立即分案，法官閱卷後決定明天下午2點，就楊兆麟涉案部分第4度開羈押庭審理。

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桃檢指揮桃園市調處於6月3日首度發動搜索約談，檢察官複訊後當晚聲請羈押楊兆麟、廖俊松父子3人及前台塑總管理處前副總經理侯水文，桃院召開羈押庭後，法官裁定楊以350萬元交保候傳，廖俊松等4人羈押禁見；經檢方提出抗告成功，桃院6月21日重開羈押庭，仍因楊高齡及健康因素考量，更裁以1千萬元交保。

檢方再提抗告成功，桃院本月12日第3度開羈押庭，裁定裁定楊兆麟維持以1000萬元交保，並限制住居、出海、出境，偵查期間應遵守法庭指示，楊兆麟除與辯護律師彼此之間，均不得與其他任何第三人直接、間接討論本案涉嫌的犯罪情節，也不得對外透露偵查中相關內容，楊兆麟也不得直接、間接與涉案共犯或證人接觸，檢方對此第3度提出抗告。

高院今天裁定指出，楊兆麟涉犯刑法詐欺取財罪、貪污治罪條例之不違背職務行為行賄罪，嫌疑重大，除了有逃亡之虞，是否如桃院裁定認為沒有串證及滅證之虞，尚非沒有疑慮。桃院所附的命令條件中，將辯護人也納入規範的對象，也有不當；此外，依楊兆麟的涉案情節，以及個人背景環境，桃院僅諭知1000萬元具保，金額是否相當、是否符合比例原則，也有疑問，因此認定檢察官抗告有理，第三度撤銷發回桃園地院更裁。

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