竹縣市長同任期內遭起訴 楊文科、高虹安非首例

新竹縣長楊文科。（記者黃美珠攝）

2024/07/17 20:36

〔中央社〕新竹市長高虹安遭控涉嫌在立委任內詐領助理費，新竹縣長楊文科涉圖利護航建商，2人先後遭台北、新竹地檢署起訴。然而，同一任新竹縣、市長因貪瀆被起訴的情況，並非首例。

高虹安被控在立委任內虛報或浮報助理酬金、加班值班費到預算上限金額，總計詐得新台幣46萬30元。台北地檢署依貪污、偽造文書等罪嫌起訴高虹安及4名前助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文。

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台北地方法院審理期間，黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷在庭訊時均認罪，並請法官依法減刑且宣告緩刑；王郁文、高虹安則否認犯罪。北院今年5月開庭辯論終結，審判長諭知7月24日上午11時宣判。

豐邑機構位在新竹縣竹北市的「豐采520」建案涉偷工減料，導致周邊道路多次坍塌釀天坑，危及民眾安全，楊文科等公務員涉背棄職責圖利護航豐邑，經搜索，在楊文科官邸及縣長室共查獲新台幣69萬餘元，新竹地檢署今天依貪污罪嫌起訴。

然而，新竹縣、新竹市長在同一任期因貪瀆而遭起訴的情形，高虹安與楊文科並非首例，前新竹市長蔡仁堅、前新竹縣長林光華也在同一任內因涉貪瀆遭起訴。

蔡仁堅涉嫌於新竹市長任內指派環保局對新竹科學園區大規模稽查，強行向廠商徵收費用。另外，蔡仁堅也被控在2001年縣市長選舉期間，調用行政院永續就業工程計畫人力到他的競選總部工作，遭新竹地檢署分別依瀆職、貪污罪嫌起訴。2案都獲判無罪。

林光華遭某私立學校檢舉，指他利用縣長職務之便向學校收受賄賂，新竹地檢署2001年依貪污罪嫌起訴林光華。新竹地方法院一審判無罪，經檢方提起上訴，台灣高等法院維持原判。

新竹市長高虹安。（資料照）

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