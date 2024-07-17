王浩宇影射時力黨工林效先涉毒挨告 逆轉獲判免賠

時任桃園市議員王浩宇（見圖）被時任時代力量黨工林效提告求償，更一審原命王應賠償林25萬元並刊登林的勝訴啟示，被最高法院二度廢棄發回，高院更二審逆轉改判王浩宇免賠償。（資料照，記者塗建榮攝）

2024/07/17 18:23

〔記者張文川／台北報導〕前桃園市議員王浩宇，6年前影射時任時代力量黨工林效先持有「毒郵票」遭檢方搜索，後來林效先獲檢方不起訴，向王浩宇求償243萬餘元並要求登報道歉，高等法院更一審判王應賠償林25萬元並刊登林的勝訴啟示，最高法院廢棄發回；高院更二審今逆轉改判王浩宇免賠償。可上訴。

高院更二審今宣判，認為林效先當時是時力職員，被基隆憲兵隊搜索查獲二級毒品毒郵票移送檢方，確為事實；王浩宇所言為陳述客觀事實，且未指明是林效先，所言與公益有關，為可受公評之事。

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合議庭指出，全案由週刊與媒體先刊登林的全名與照片，林也有在臉書發文回應，此事已公告週知，王浩宇並非偵查機關，無從論斷林是否真的持有、運輸毒品，北檢調查近一年才處分不起訴，難以認定王有侵害林名譽之意，因此改判林效先敗訴，王浩宇免賠。

2018年3月22日，一份包裹送到林效先的辦公室，林認為包裹上的收件人不是他，他也不認識收件人，決定拒收退件。後來基隆憲兵隊到林的住處搜索，指林涉嫌毒品案，將林帶回偵訊並驗尿，驗尿結果為無毒品反應，檢方偵結，將林不起訴。

王浩宇則在偵查期間的同年4月15日，在臉書發文並於立院召開記者會，影射時代力量某黨工持有毒郵票（LSD 迷幻藥）被查獲，質疑其涉及運毒、販毒，要求時力立即開除該黨工。林效先對王浩宇提起民事訴訟，求償243萬餘元並登報道歉。

桃園地院一審判王浩宇應賠償林25萬元，登報道歉並上傳臉書各1日；高院二審加碼改判王應賠償林40萬元並登報道歉；更一審改判王應賠25萬元並刊登林的勝訴啟事，最高法院二度廢棄發回更審，高院更二審逆轉改判王浩宇免賠償。

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