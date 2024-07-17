竹北天坑案起訴 自救會聲明感謝檢方追出貪官污吏

竹北天坑事件，第5次在豐采520基地（圖左）外的道路出現崩塌的現場。（資料照，記者黃美珠攝）

2024/07/17 16:46

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北天坑案今天檢方偵結起訴，事發現場在去年6月中第8次坍塌後就停工迄今，緊鄰的大有可為公寓大廈管理委員會下午發出聲明表示，感謝新竹地檢署的長官們，不辭辛勞，為百姓追出這些貪官污吏、無良廠商的不法行為。

大有可為居民們說，豐采520工地釀成的竹北天坑，在去年第8次坍塌後，雖然建商想要爭取搶險復工，但是最後並沒有通過，所以目前仍處停工狀態，主要卡在審查搶險成果的報告，上次被專家小組打槍，因為建商對於搶了什麼險？決了什麼問題？都沒說清楚。目前屬於工地外第5次道路坍塌的現場，豐邑有刨除柏油路面重鋪，現在就只剩他們的社區人行道還看得出有受損的跡象。

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大有可為公寓大廈管理委員會表示，針對竹北天坑事件，他們受到影響的住戶對此事深表關切。他們關注檢察官的調查結果，發現其中許多內容跟他們的訴求不謀而合。

他們對目前的安全問題深感憂慮。針對520地號建築物，他們強烈要求相關單位要嚴格把關，並交由台北市土木技師公會做相關審查，並立即依照專家建議進行補強，以確保建築物的結構安全，避免類似事件再度發生。

其次，周遭道路的地質問題亟需改良。他們要求立即對周邊道路進行全面的地質檢測與改良工程，確保所有居民的行車及行人安全。

最後，他們要求豐邑建設公司另行提撥一筆公共安全基金。這筆基金應用於將來可能出現的突發事件的緊急應對，同時也可作為對受影響居民和社區的補償基金。

委員會希望相關單位能夠重視居民的訴求，並迅速採取行動，以保障居民的生命財產安全。

竹北天坑事件，第5次在豐采520基地（圖左）外的道路出現崩塌後經過初步搶修後的樣貌。（資料照，記者黃美珠攝）

曾經坍塌且掉入1台特斯拉的竹北市莊敬6路，因為豐邑機構的重鋪路面，已經看不出去年竹北天坑的痕跡。（大有可為公寓大廈管理委員會提供）

曾經坍塌且掉入1台特斯拉的竹北市莊敬6路，因為豐邑機構的重鋪路面，已經看不出去年竹北天坑的痕跡。（大有可為公寓大廈管理委員會提供）

大有可為公寓大廈管理委員會表示，豐采520工地外、第5次道路坍塌的現場，道路部分豐邑有刨除柏油路面後重鋪，現在就只剩他們的社區人行道還看得出有受損的跡象。（大有可為公寓大廈管理委員會提供）

大有可為公寓大廈管理委員會表示，豐采520工地外、第5次道路坍塌的現場，道路部分豐邑有刨除柏油路面後重鋪，現在就只剩他們的社區人行道還看得出有受損的跡象。（大有可為公寓大廈管理委員會提供）

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