為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

竹北天坑案起訴 自救會聲明感謝檢方追出貪官污吏

竹北天坑事件，第5次在豐采520基地（圖左）外的道路出現崩塌的現場。（資料照，記者黃美珠攝）

竹北天坑事件，第5次在豐采520基地（圖左）外的道路出現崩塌的現場。（資料照，記者黃美珠攝）

2024/07/17 16:46

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北天坑案今天檢方偵結起訴，事發現場在去年6月中第8次坍塌後就停工迄今，緊鄰的大有可為公寓大廈管理委員會下午發出聲明表示，感謝新竹地檢署的長官們，不辭辛勞，為百姓追出這些貪官污吏、無良廠商的不法行為。

大有可為居民們說，豐采520工地釀成的竹北天坑，在去年第8次坍塌後，雖然建商想要爭取搶險復工，但是最後並沒有通過，所以目前仍處停工狀態，主要卡在審查搶險成果的報告，上次被專家小組打槍，因為建商對於搶了什麼險？決了什麼問題？都沒說清楚。目前屬於工地外第5次道路坍塌的現場，豐邑有刨除柏油路面重鋪，現在就只剩他們的社區人行道還看得出有受損的跡象。

大有可為公寓大廈管理委員會表示，針對竹北天坑事件，他們受到影響的住戶對此事深表關切。他們關注檢察官的調查結果，發現其中許多內容跟他們的訴求不謀而合。

他們對目前的安全問題深感憂慮。針對520地號建築物，他們強烈要求相關單位要嚴格把關，並交由台北市土木技師公會做相關審查，並立即依照專家建議進行補強，以確保建築物的結構安全，避免類似事件再度發生。

其次，周遭道路的地質問題亟需改良。他們要求立即對周邊道路進行全面的地質檢測與改良工程，確保所有居民的行車及行人安全。

最後，他們要求豐邑建設公司另行提撥一筆公共安全基金。這筆基金應用於將來可能出現的突發事件的緊急應對，同時也可作為對受影響居民和社區的補償基金。

委員會希望相關單位能夠重視居民的訴求，並迅速採取行動，以保障居民的生命財產安全。

竹北天坑事件，第5次在豐采520基地（圖左）外的道路出現崩塌後經過初步搶修後的樣貌。（資料照，記者黃美珠攝）

竹北天坑事件，第5次在豐采520基地（圖左）外的道路出現崩塌後經過初步搶修後的樣貌。（資料照，記者黃美珠攝）

曾經坍塌且掉入1台特斯拉的竹北市莊敬6路，因為豐邑機構的重鋪路面，已經看不出去年竹北天坑的痕跡。（大有可為公寓大廈管理委員會提供）

曾經坍塌且掉入1台特斯拉的竹北市莊敬6路，因為豐邑機構的重鋪路面，已經看不出去年竹北天坑的痕跡。（大有可為公寓大廈管理委員會提供）

曾經坍塌且掉入1台特斯拉的竹北市莊敬6路，因為豐邑機構的重鋪路面，已經看不出去年竹北天坑的痕跡。（大有可為公寓大廈管理委員會提供）

曾經坍塌且掉入1台特斯拉的竹北市莊敬6路，因為豐邑機構的重鋪路面，已經看不出去年竹北天坑的痕跡。（大有可為公寓大廈管理委員會提供）

大有可為公寓大廈管理委員會表示，豐采520工地外、第5次道路坍塌的現場，道路部分豐邑有刨除柏油路面後重鋪，現在就只剩他們的社區人行道還看得出有受損的跡象。（大有可為公寓大廈管理委員會提供）

大有可為公寓大廈管理委員會表示，豐采520工地外、第5次道路坍塌的現場，道路部分豐邑有刨除柏油路面後重鋪，現在就只剩他們的社區人行道還看得出有受損的跡象。（大有可為公寓大廈管理委員會提供）

大有可為公寓大廈管理委員會表示，豐采520工地外、第5次道路坍塌的現場，道路部分豐邑有刨除柏油路面後重鋪，現在就只剩他們的社區人行道還看得出有受損的跡象。（大有可為公寓大廈管理委員會提供）

大有可為公寓大廈管理委員會表示，豐采520工地外、第5次道路坍塌的現場，道路部分豐邑有刨除柏油路面後重鋪，現在就只剩他們的社區人行道還看得出有受損的跡象。（大有可為公寓大廈管理委員會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
楊文科護航建商涉貪起訴 天坑案查獲69萬餘元來源不明
2024/07/17 16:08

楊文科護航建商涉貪起訴 天坑案查獲69萬餘元來源不明
楊文科涉施壓江良淵放水豐邑復工 辦公室查獲可疑現金、喜來登名片
2024/07/17 16:20

楊文科涉施壓江良淵放水豐邑復工 辦公室查獲可疑現金、喜來登名片

冠傑深耕高大特區 輕豪宅高CP值吸睛
護航建商涉貪被起訴 楊文科反控檢方
2024/07/17 16:28

護航建商涉貪被起訴 楊文科反控檢方
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播