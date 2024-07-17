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高雄肅槍掃黑 逮擁槍自重的「神經」搜出5槍

狙殺台南市區漁會理事長林士傑的槍手在逃，高雄全面肅槍掃黑，逮擁槍自重的「神經」，搜出5把長短槍。（記者黃良傑翻攝）

狙殺台南市區漁會理事長林士傑的槍手在逃，高雄全面肅槍掃黑，逮擁槍自重的「神經」，搜出5把長短槍。（記者黃良傑翻攝）

2024/07/17 13:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕台南區漁會理事長林士傑遭狙殺命案，槍手尚未落網，高市警方全面肅槍掃黑，鎖定擁槍自重綽號「神經」的劉姓男子（42歲），先搜索路竹區嫌犯聚集地，再攻堅屏東市區某汽旅，逮捕正和酒店妹裸睡的劉嫌，到其租處共搜獲美製霰彈槍等5把長短槍，依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

高市刑大查獲的5把槍械，包括1把霰彈槍、3把空氣手槍、1把外型與警用PPQ手槍相同的鎮暴手槍，火力強大，據了解，劉嫌辯稱槍械是友人所寄放。

據了解，高市湖內分局於5月間接獲情資，在路竹區一處空地有人聚集，形跡可疑，警方據報趕往查緝，趕到時一堆人落慌而逃，警方在現場查獲多把槍枝，湖內分局和刑大組成專案，循線追查多人涉案。

專案小組進而鎖定主嫌綽號「神經」的劉男，懷疑他擁槍自重，全力追緝到案，利用此波肅槍掃黑行動，接到線報劉嫌投宿藏身屏東市某汽旅內，還隨行帶了1名酒店妹，警方由保大特警帶頭攻堅，衝入汽旅房間見劉嫌和酒店妹裸睡，嚇得酒店妹花容失色，警方在屋內查獲安非他命毒品。

警方押劉男至高雄市鳳山區建國二路租處搜索，最後在廚房搜出1枝美製雷明登870型（Remington Model 870）霰彈槍、3把空氣手槍、1把外型與警用PPQ手槍相同的鎮暴手槍，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，警方擴大追查槍毒來源。

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狙殺台南市區漁會理事長林士傑的槍手在逃，高雄全面肅槍掃黑，逮擁槍自重的「神經」，搜出5把長短槍，其中1把美製雷明登870型（Remington Model 870）霰彈槍。（記者黃良傑翻攝）

狙殺台南市區漁會理事長林士傑的槍手在逃，高雄全面肅槍掃黑，逮擁槍自重的「神經」，搜出5把長短槍，其中1把美製雷明登870型（Remington Model 870）霰彈槍。（記者黃良傑翻攝）

狙殺台南市區漁會理事長林士傑的槍手在逃，高雄全面肅槍掃黑，逮擁槍自重的「神經」搜出5把長短槍，其中1把外型與警用PPQ手槍相同的鎮暴手槍。（記者黃良傑翻攝）

狙殺台南市區漁會理事長林士傑的槍手在逃，高雄全面肅槍掃黑，逮擁槍自重的「神經」搜出5把長短槍，其中1把外型與警用PPQ手槍相同的鎮暴手槍。（記者黃良傑翻攝）

狙殺台南市區漁會理事長林士傑的槍手在逃，高雄全面肅槍掃黑逮槍犯，搜出5把長短槍。（記者黃良傑翻攝）

狙殺台南市區漁會理事長林士傑的槍手在逃，高雄全面肅槍掃黑逮槍犯，搜出5把長短槍。（記者黃良傑翻攝）

狙殺台南市區漁會理事長林士傑的槍手在逃，高雄全面肅槍掃黑，逮擁槍自重的「神經」劉男，搜出5把長短槍。（記者黃良傑翻攝）

狙殺台南市區漁會理事長林士傑的槍手在逃，高雄全面肅槍掃黑，逮擁槍自重的「神經」劉男，搜出5把長短槍。（記者黃良傑翻攝）

保大特警持防彈盾牌攻堅。（記者黃良傑翻攝）

保大特警持防彈盾牌攻堅。（記者黃良傑翻攝）

保大特警荷槍實彈攻堅。（記者黃良傑翻攝）

保大特警荷槍實彈攻堅。（記者黃良傑翻攝）

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