職業軍人騎車返家與休旅車擦撞 後座父噴飛急救8小時亡

彭男騎機車載著彭父行經該路段時，與休旅車發生擦撞，雙雙噴飛重摔在地。（記者陸運鋒翻攝）

2024/07/17 12:56

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市黃姓男子駕駛休旅車，行經中和區一處巷弄右轉時，疑未禮讓幹線道機車，導致2車發生擦撞，造成彭姓騎士及後座父親噴飛倒地，雙雙送往醫院救治，其中彭父到院後昏迷不醒，急救8小時仍宣告不治，黃男依過失致死罪嫌送辦。

據了解，40歲黃男從事醫療業務，當時為返家途中，彭男則為職業軍人，當時剪完頭髮，載著68歲父親返家。

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警方調查，黃男14日下午4時許下班後，駕駛休旅車行經中和區景新街423巷33弄，右轉往景新街423巷時，與左方行駛景新街423巷的彭姓騎士發生擦撞，造成彭與後座的父親噴飛重摔在地，而黃男則趕緊下車查看並報案。

警消趕抵現場時，彭男肢體多處擦挫傷，彭父則頭部重創陷入昏迷，2人均送往台北慈濟醫院救治，但彭父搶救至隔日凌晨仍回天乏術，經檢警相驗後，研判死因為顱內出血。

據指出，2名駕駛酒測值均為0毫克，初步研判為支線道未禮讓幹線道釀禍，但詳細事故責任歸屬，仍有待進一步釐清。警方呼籲，車輛行經路口應減速慢行，降低事故發生風險，另加強宣導支線道車輛應停讓幹線道車輛路權觀念，以免發生憾事。

彭男所騎的機車嚴重毀損。（記者陸運鋒翻攝）

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