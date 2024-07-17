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海巡署秘書室前視察被判刑 海委會：海巡違法案下降近6成

管碧玲要求海委會政風處加強內部管控。（圖由海委會提供）

管碧玲要求海委會政風處加強內部管控。（圖由海委會提供）

2024/07/17 12:31

〔記者洪定宏／高雄報導〕海洋委員會海巡署秘書室前視察洪肇義，於2018年7月任內，涉嫌將自己與多名部屬的帳戶提供給詐騙集團，並收取報酬，被高等法院高雄分院依詐欺等罪，判處有期徒刑1年，併科罰金10萬元，但尚未定讞。

因為洪肇義為警職三線一星，相當於高雄市警局分局長或督察的高階警官，雖然已於2021年8月被免職，但判刑消息傳開後，仍引發議論。

所以，海委會政風處今天公布海巡人員違法案件統計資料表示，今年1月至6月共27件，比去年同期63件，減少36件，下降率將近6成，且今年多屬一般刑事案件。

海委會政風處指出，近年常見境外勢力以金錢等方式，利誘國安相關單位人員提供機敏資料，海巡人員另有出借帳戶給不法集團使用的案例，但無論是故意違法或一時疏忽，都重創政府廉能形象。

海委會主委管碧玲強調，海巡人員負責海岸、海域巡防及查緝走私等工作，也管理許多機敏業務及關鍵基礎設施，涉及公務與國家安全機密，要求政風處加強內部管控。

因此，海委會於今年4月通過「內部獎勵及保護檢舉洩密案件實施要點」，若檢舉查證屬實，檢舉人最高記功二次，並依國家情報工作獎勵辦法等規定，協助申請高額檢舉獎金。另鼓勵涉案者自首，以求獲緩刑或減刑。

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