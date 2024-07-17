三重祖孫3死命案 家屬控兇手假冒身份、盜刷死者信用卡盼檢求處重刑

三重祖孫命案家屬在台北市議員應曉葳陪同下召開記者會。（記者林承鴻攝）

2024/07/17 12:15

〔記者林承鴻／台北報導〕新北市三重5月發生祖孫3死命案，死者家屬今（17日）在台北市議員應曉薇陪同下召開記者會，控訴張嫌行凶後還假冒死者身份與家屬傳訊息，更多次盜刷死者信用卡，狡猾至極，盼檢方求處重刑。家屬表示無法接受張嫌申請精神鑑定，害怕張嫌被輕判，無法對死者交待。

家屬陳小姐表示，今天站出來是為了幫妹妹澄清。張嫌供稱因不滿岳母催討借款，又懷疑妻子劈腿，遂徒手勒斃妻子、岳母及3歲的繼子。家屬陳小姐表示，妹妹對感情非常專一，不可能出軌，妹妹沒有在酒店上班，只有在熱炒店當酒促，且張嫌不務正業，妹妹早晚工作，下午還認真學習室內設計。雖然人已經走了，希望能幫她澄清，不要讓妹妹背著在八大行業上班的稱號。

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陳小姐表示，張嫌心智清楚，都想好怎麼做了，甚至在行凶後還假冒死者身份，透過通訊軟體和家屬對話，企圖製造不在場證明想脫罪，現在更申請做精神鑑定，毫無人性、殘忍至極。她希望法官們不要去想說這個人有什麼問題而輕判，希望秉持正義還給他們真正的公道，讓她對死者好交代。

應曉薇更直接批張嫌「下流無恥到極點」，難道想靠精神鑑定來逃過死刑、重判嗎？她說張嫌殺人後，沒有停止要去拐錢誘騙的動作，沒有那麼一點的罪惡感，還可以這麼嚴密的去處理所有事情，他不是一時衝動，他哪有什麼精神問題，還要做精神鑑定，無恥下流到極點。

家屬仔仔想問，「嫌犯的家人真的只愛狗嗎？」，他指嫌犯家人到現在一通電話都沒有，希望法官重判張嫌，因為他們是活生生被掐死的，那種痛苦有多難過。

陳小姐哽咽訴說，從事發那天到現在，她害怕到連不認識的路人都會覺得是不是加害人，擔心會不會傷害她。現在被害人保護協會介入幫忙安排心理諮商，她感覺自己人不像人鬼不像鬼，睡不好，每天害怕說會不會做錯什麼，沒注意到什麼，就沒有辦法幫他們討回公道。她希望社會大眾瞭解兇嫌所作所為對這個家造成多大的影響，她的夢想也被毀了，不知該為了什麼而努力。

家屬也拿出證據，兇嫌殺人後竊取妹妹手機、母親筆電（筆電有通訊軟體）及信用卡，凶嫌殺害全家人後，還能冷靜在5月6日至5月8日盜用母親的信用卡在淘寶消費，同時並將媽媽存款餘額轉帳到其他帳戶，張嫌更使用妹妹的手機打給保險業務員詢問保單借款、保險理賠。

家屬也想請檢方協助，因為案發現場檢方需進行「命案現場模擬」，但已隔兩個月尚未至現場，房東與管委會多次聯繫家人希望盡快整理環境，家屬表示希望在不影響偵查的情況下，能早日回去招魂、整理現場。

三重祖孫命案家屬出示對話紀錄，指張嫌行凶後假冒死者身份與家屬對話。（應曉薇辦公室提供）

張嫌行凶後盜用死者信用卡在淘寶刷卡。（應曉薇辦公室提供）

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