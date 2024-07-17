公布涉性侵案幼兒園、教保員資料不一挨批 蔣萬安盼中央訂明確標準

台北市長蔣萬安17日出席「拒絕菸害、享受純淨生活」記者會，邀請市民朋友一起拒絕紙菸、水菸、雪茄、嚼菸、加熱菸、電子菸等所有菸品。（記者張嘉明攝）

2024/07/17 11:35

〔記者何玉華／台北報導〕監察院正調查台北市政府處理私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵、猥褻女童案，有無依法善盡調查及監督之責，指北市府先做成公布姓名及機構名稱的行政處分，卻又在對外的新聞稿中不揭露，自相矛盾導致外界誤解「兒童及少年福利與權益保障法」第69條變相包庇加害人；台北市長蔣萬安今（17）表示，希望監察院、NCC、衛福部等能夠共同討論一個更明確的標準，讓地方政府在第一線執行能夠有更明確的規範來遵循。

監委16日發布新聞稿公布涉性侵案的私幼名稱及涉案教保員姓名，並指台北市政府在今年3月12日已作成公布姓名及機構名稱的行政處分，且培諾米達信義幼兒園已在去年停業，新聞稿卻又不對外揭露該幼兒園名稱，有自相矛盾之處，導致遭外界誤解兒少權法第69條變相包庇加害人。

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蔣萬安今天早上出席拒菸活動前受訪時表示，會配合監察院的調查，也很希望監察院、NCC、衛福部等能夠共同討論出一個更明確的標準，讓地方政府在第一線執行能夠有更明確的規範遵循。

蔣萬安表示，他已請同仁盤點在適用法律上，有哪些是可以讓中央來共同討論修法，其中一項就是針對兒少權法第69條，對於媒體是否可以公佈或報導相關資訊，如果是已知得以識別相關的被害人，那有沒有相關保密義務的例外規範？如果這部分能有更明確的規定跟審議原則，在執行上就會有更明確的依循標準。

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